Mercados asiáticos cautelosos antes da decisão da taxa do PBoC

Abril 19, 2022 23:31

O sentimento dos investidores nos mercados asiáticos foi cauteloso nas negociações durante a noite de acordo com a incerteza sobre a decisão da taxa de juro do People's Bank of China (PBoC) na quarta-feira.

No início da semana, a China anunciou que o seu crescimento do PIB no primeiro trimestre foi melhor do que o esperado em 4,8 por cento numa base anual. O sentimento na segunda maior economia do mundo é, no entanto, obscurecido pelos surtos de COVID-19 e pelos riscos do conflito na Ucrânia.

O PBoC cortou a sua exigência de taxa de reserva para os bancos da China em 0,25 ponto-base para apoiar a recuperação económica do país, mas um ponto de interrogação ainda paira sobre a decisão da taxa básica de juros prevista para 20 de abril.

Relativamente a outros temas do banco central, o presidente do Banco Nacional Suíço (SNB), Jordan, fala hoje, com potenciais efeitos de movimentação de mercado nos cross pairs CHF. O SNB e o PBoC permanecem tranquilos nas suas políticas de taxas de juro, mas a Reserva Federal está a combater os mesmos incêndios inflacionários nos preços do petróleo bruto que podem espalhar-se pelas economias da China e da Suíça. Pode não ser uma questão de se, mas uma questão de quando o SNB e o PBoC irão aumentar as suas próprias taxas-chave para manter a inflação estável.

Há mais notícias que movimentam o mercado esta semana no Canadá, que divulga os resultados da inflação de março na quarta-feira. Os dados do índice de preços do consumidor estavam em 4,8% em fevereiro e devem estar no nível de 5% em março. Quaisquer decepções ou surpresas no IPC do Canadá podem mover os pares de moedas CAD.

Finalmente, para notícias de negociação de inflação, a Nova Zelândia divulga os números do IPC anual para o primeiro trimestre na quarta-feira. Espera-se que a taxa de inflação tenha subido para 7,1 por cento, de 5,9 por cento na leitura anterior, levando o Banco da Reserva da Nova Zelândia a aumentar a sua taxa oficial de caixa para 1,5 por cento. A notícia na quarta-feira pode mover os pares de moedas NZD.

As principais notícias para os investidores do mercado de ações incluem os ganhos do primeiro trimestre das grandes empresas de capitalização Johnson & Johnson, Netflix e Lockheed Martin Corp.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.