Libra britânica em recuperação, mas por quanto tempo?

Março 20, 2024 19:20

A economia do Reino Unido passou por uma fase difícil nos últimos meses, atingida por elevados números de inflação, taxas de juro elevadas e crescimento anémico. Apesar das dificuldades, segundo a Forbes, o Reino Unido tem a sexta maior economia do mundo, depois da muito maior Índia. Espera-se que este ano seja bastante desafiador para a economia britânica e para a libra esterlina, uma vez que provavelmente tentará regressar ao caminho do crescimento e ganhar terreno na competição contra outras grandes economias.

Ao ler este artigo, vai aprender mais detalhes sobre as condições económicas no Reino Unido e o que os economistas prevêem em relação à economia e à libra esterlina.

A economia do Reino Unido vai crescer novamente?

O último relatório do Office for National Statistics (ONS) mostrou que a economia do Reino Unido regressou ao crescimento, registando um crescimento de 0,2% em Janeiro de 2024. Os analistas atribuíram o aumento a um salto nas vendas a retalho após a queda de Dezembro. Deve-se notar que o Reino Unido entrou em recessão técnica no ano passado, pois foram registados dois trimestres consecutivos de crescimento negativo (3º e 4º trimestre de 2023).

Embora o governo do país sugira que a economia fez uma reviravolta, os economistas do ONS alertaram que ler demasiado os dados de um mês pode ser uma abordagem errada. O crescimento do PIB nos três meses até Janeiro de 2024 ainda foi 0,2% inferior ao do mesmo trimestre do ano passado, enquanto o PIB per capita permanece abaixo dos níveis pré-pandemia.

O Instituto Nacional de Investigação Económica e Social (NIESR) prevê que o PIB cresça 0,3 por cento no primeiro trimestre de 2024.

“Os dados do ONS indicam que o PIB mensal cresceu 0,2% em janeiro de 2024, após uma queda de 0,1% em dezembro de 2023. Embora isto pareça positivo, o PIB caiu 0,1% nos três meses até janeiro, em linha com a nossa previsão do último mês. Em termos mais gerais, o crescimento económico do Reino Unido tem sido próximo de zero desde 2022 e o PIB per capita permanece inferior ao pré-Covid. Para escapar à armadilha do baixo crescimento, são necessárias mudanças estruturais, como um aumento do investimento público, particularmente em infra-estruturas, educação e saúde – o que também apoiaria o crescimento do investimento empresarial”, observa o relatório do NIESR.

Qual a previsão dos analistas para a libra esterlina?

Embora alguns estrategistas cambiais sublinhem a força atual da libra, há algumas dúvidas sobre a capacidade da libra esterlina de sustentar a sua trajetória ascendente.

Commerzbank: A força da libra esterlina durará?

Os analistas do Commerzbank observam que a libra esterlina deve ser tratada com cautela, embora tenha ganho força nas últimas semanas em comparação com outras moedas importantes.

No seu relatório, os economistas do banco alemão afirmaram: “A única questão é quanto tempo durará a força da libra. No momento ainda é uma força bastante instável. Os dados actuais (PIB) deverão, portanto, continuar a confirmar o quadro recente, ou seja, a taxa de desemprego não deverá aumentar demasiado e o crescimento dos salários não deverá abrandar demasiado. Só então o BoE deverá continuar a concentrar-se em futuros cortes nas taxas. E só então a força adicional da Libra será justificada. Até então, no entanto, eu também seria cauteloso em relação à GBP no momento.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário GBP/USD.

Intervalo: 11 de setembro de 2023 a 19 de março de 2024. Registo: 19 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

HSBC: Libra britânica enfrentará pressão descendente nos próximos meses

Os analistas cambiais do HSBC sugerem que a libra esterlina poderá enfrentar desafios nos próximos meses, embora seja a segunda moeda do G10 com melhor desempenho até agora em 2024. Comentando sobre as perspectivas da libra esterlina, estes observam que “achamos que o principal fator da provável fraqueza para a GBP é o movimento lento mas claro do BoE em direcção a uma postura mais pacífica. O Reino Unido ainda enfrenta uma combinação desafiadora entre inflação e crescimento, tornando-se difícil para o Banco da Inglaterra permanecer com uma posição mais agressiva no espaço do G10. À medida que o BoE alcança o lado conciliatório com outros bancos centrais, a GBP poderá enfrentar mais pressão descendente nos próximos meses.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal GBP/USD.

Intervalo: 1 de janeiro de 2013 a 19 de março de 2024. Registo: 19 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

