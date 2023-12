Operar com a indústria de jogos e o lançamento do Grand Theft Auto 6

Dezembro 11, 2023 22:06

O comércio na indústria de jogos ganha terreno à medida que empresas como a Microsoft e a Sony lutam entre si por uma fatia maior do mercado, lançando consolas avançadas de jogos e aquisições de estúdios. Há alguns anos, o trading na indústria de jogos provavelmente estaria na lista de menores prioridades, mas as coisas mudaram. Alguns lançamentos de jogos como o recente lançamento do trailer do Grand Theft Auto VI pela Rockstar Games estão nas manchetes ao mesmo tempo impulsionado pela pandemia, a indústria de jogos expandiu-se a um nível sem precedentes.

Com base no recente hype criado pelo primeiro anúncio de Grand Theft Auto VI, este artigo partilha algumas informações importantes para os traders.

Trailer do GTA 6 da Rockstar abala a Internet, mas não os mercados

O dia 5 de dezembro foi o Dia D para a maioria dos jogadores de videojogos que esperavam o lançamento do trailer de Grand Theft Auto 6 da Rockstar. Embora alguns sugiram que o GTA VI é o jogo mais esperado da década, o próprio trailer quebrou um recorde: bateu o recorde de vídeo não musical mais assistido no YouTube em 24 horas, atingindo 85 milhões de visualizações. As visualizações do trailer já superaram o número de visualizações do trailer de GTA 5, jogo que chegou ao mercado em 2013 e ainda é uma das “vacas leiteiras” da Take Two. A Take-Two Interactive é proprietária da Rockstar Games e também da 2K, duas das editoras mais importantes da indústria de jogos.

Deve-se notar que o lançamento do GTA 5 para consolas Sony Playstation, Microsoft Xbox e PC gerou para a Take-Two Interactive uma receita próxima de $8 mil milhões, com mais de 185 milhões de cópias vendidas. O GTA 5 continua a gerar receita com assinaturas anuais e compras dentro do próprio jogo.

No entanto, o lançamento do trailer do GTA 6 não foi recebido com entusiasmo quando se tratou do mercado trading. Embora alguns esperassem que o preço das ações da Take-Two Interactive subisse, com o surgimento do primeiro vídeo do tão aguardado jogo de grande sucesso, esse não foi o caso. O preço das ações da Take-Two Interactive (TTWO) caiu quase 4% nas negociações pré-mercado, recuperando terreno quando as operações foram retomadas e registando uma perda de valor de 1%.

Trailer do Grand Theft Auto 6 Imagem Final (Fonte: YouTube)

Qual foi o motivo da queda? Alguns analistas sugeriram que a imagem final “Coming 2025” foi a que provocou a queda, já que os jogadores de todo o mundo, bem como investidores, previam que GTA 6 estaria nas prateleiras das lojas até o final de 2024. Fugas de informação nas redes sociais sugerem que o custo de produção do GTA 6 ultrapassará os $2 mil milhões, levando em consideração que os developers da Rockstar já trabalham neste há quase 10 anos.

O que os analistas de mercado dizem sobre a Take-Two Interactive e o GTA 6

Não é segredo que os investidores gostariam de ver GTA 6 disponível para a época festiva do Natal de 2024. Espera-se que o impacto do jogo em termos de vendas ultrapasse o do seu antecessor, enquanto o lançamento do jogo pode desencadear um aumento nas vendas de consolas de jogos pelas pessoas que esperam jogar, como dizem alguns, o melhor videojogo de todos os tempos.

As ações da Take-Two Interactive subiram 52% este ano, superando alguns índices populares como o Nasdaq. Os executivos da Take-Two anunciaram o lançamento do trailer de GTA 6 na primeira semana de novembro e desde então as acções subiram 16%.

Em declarações aos repórteres da Forbes, analistas da Oppenheimer & Co. disseram que o trailer lançado “mostra um jogo com qualidade além das expectativas, apesar de fugas de informação anteriores e grandes expectativas”, acrescentando que um atraso além do início de 2025 poderá estar previsto.

No mesmo relatório da Forbes, economistas do Deutsche Bank sugeriram que o “GTA VI gerará mais de mil milhões em resultados líquidos incrementais no seu primeiro ano no mercado, um impulsionador potencialmente massivo de crescimento de vendas, considerando que a Take-Two registou $5,3 mil milhões em resultados líquidos totais” no último ano fiscal.”

Os economistas do Bank of America (BofA) não pareciam partilhar o mesmo optimismo com os seus homólogos. Um relatório do BofA rebaixou a ação da Take-Two Interactive de 'Comprar' para 'Neutra', pois “nem todos os investidores estão dispostos a estender a duração além de 15 meses”, sugerindo que o GTA 6 poderia ser lançado por volta do outono de 2025, em vez do primeiro trimestre do ano, de acordo com consenso entre os analistas.

A pesquisa observou que “com base nos padrões de investigação dos investidores, a participação aumentou significativamente desde que as ações atingiram o nível mais baixo, há um ano. Esperamos uma maior ampliação da participação no lançamento, o que amortece o risco de queda dos preços, mas não vemos potencial de uma subida adicional significativa por enquanto.”

Sony versus Microsoft – PS5 vs Xbox: a guerra continua

Videojogos como o GTA 6 tendem a impulsionar as vendas de consoles de jogos. O jogo será lançado para Sony PS5 e Microsoft Xbox, mas ainda não há atualização quanto ao lançamento para PC. De acordo com relatório da Sony, a empresa vendeu 4,9 milhões de unidades PS5 em seu segundo trimestre financeiro, encerrado em 30 de setembro. O número total de consoles vendidos desde 2020 é de 46,6 milhões. Há apenas um mês, a Sony apresentou a versão slim do console PS5 tornando-o mais atraente para pessoas com falta de espaço, já que a primeira versão era bastante grande. Alguns analistas de jogos sugerem que uma versão atualizada do PS5 Pro será lançada em novembro de 2024.

A Microsoft está de fora, já que o Xbox Series X | S vendeu 23,90 milhões de unidades, com a empresa norte-americana tendo uma participação de mercado de 35%. As vendas do Xbox caíram 5% anualmente no ano passado. A Microsoft prometeu virar a maré com a aquisição de estúdios importantes como a Activision Blizzard.

Ferramentas de gestão de risco e criação de estratégias de trading

Ao contrário dos videojogos, o trading envolve riscos. Os traders iniciantes estão ainda mais expostos a riscos, pois provavelmente não possuem o conhecimento necessário para julgar qual seria o comportamento correto das ações. A falta de conhecimento ou experiência pode levar a erros; é por isso que os traders iniciantes devem encontrar materiais educacionais preparados por traders experientes, como artigos, guias de procedimentos e webinars, e aprender como construir as suas estratégias de trading.

Os traders iniciantes não devem deixar de aprender a utilizar ferramentas de gestão de risco, tais como as ordens de stop-loss ou take-profit que são oferecidas como parte das plataformas de trading mais populares. Estas ferramentas garantem que os traders sejam capazes de gerir as suas perdas caso os mercados se movam contra os seus planos. As ferramentas de gestão de risco dão mais liberdade sobre como posicionar fundos e ajudam os traders a aproveitar toda a experiência com maior tranquilidade.

Tem interesse em colocar em prática as suas capacidades de trading sem comprometer o seu dinheiros? Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo sem risco com a Admirals e comece a testar as suas estratégias de trading usando fundos virtuais!

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que tal análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento deverá procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.