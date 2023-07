Investidores atentos ao relatório de vendas a retalho dos EUA

Espera-se que o relatório de vendas do retalho dos EUA e os dados de inflação provenientes do Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido sejam analisados por economistas hoje e amanhã. Com o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a realizar a sua reunião de taxas de juro na próxima semana, espera-se que o relatório de vendas do retalho dos EUA mostre como os consumidores reagem a taxas mais altas e à estratégia de restrição da política monetária da Fed.

A ata do Reserve Bank of Australia (RBA) revelou que o conselho concordou que alguma restrição adicional pode ser necessária e observou que reconsideraria na reunião de agosto. O RBA manteve as taxas de juro inalteradas após a sua última reunião do conselho, embora alguns membros fossem a favor de um aumento de 25bps.

Falando à LBC, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que a inflação não está a cair tão rapidamente quanto o governo gostaria. Comentando sobre a persistência da inflação, este disse que “então, a primeira das minhas prioridades é reduzir a inflação para metade. Isto está a demorar mais do que qualquer um de nós gostaria? Sim. Acho que as pessoas confiam em mim quando se trata de administrar a economia, e estas confiam em mim para ser honesto com elas porque reduzir a inflação significa ter que tomar algumas decisões difíceis às vezes porque são as decisões certas a longo prazo para o país.”

Relatório de junho do IPC do Canadá

Espera-se que a Statistics Canada publique o seu relatório de inflação IPC de junho ainda hoje. Analistas de mercado sugerem que a inflação nominal chegará a 3%, abaixo dos 3,4% de maio. Os analistas do Scotiabank sugerem que “este é provavelmente apenas um substituto que pode desencadear alguma volatilidade no mercado, mas sem definir nada em termos de posicionamento para o próximo movimento potencial do Banco do Canadá. Isto porque o BoC acaba de lançar uma nova previsão para acompanhar a sua decisão de subir novamente as taxas. Estes não precisam de se pronunciar até 6 de setembro e, portanto, têm mais de oito semanas para ponderar sobre o próximo passo, e fazer análises mais aprofundadas.

O Banco do Canadá (BoC) aumentou as taxas de juro em 25 pontos-base e, embora a inflação esteja a diminuir há algum tempo, esta é feita com um ritmo mais lento do que o banco central gostaria e permanece muito acima da sua meta de 2%.

Vendas no retalho dos EUA crescem em junho?

Na tarde de terça-feira, o US Census Bureau publicará dados sobre as vendas no retalho em junho. Analistas de mercado sugerem que as vendas no retalho cresceram 0,5% mensalmente. Se a previsão se confirmar, sinalizaria um aumento de 0,2% em relação aos dados de maio. Os economistas observam que as vendas no retalho representam quase 30% do gasto total do consumidor nos EUA.

No entanto, o relatório de vendas no retalho não inclui passagens aéreas, algumas formas de assistência médica e compras de seguros, portanto, a impressão tem uma fraqueza quando se trata de fornecer uma imagem completa das vendas no retalho. Uma leitura abaixo do esperado mostraria que o aperto da política monetária da Fed começou a produzir resultados, enquanto uma leitura maior do que o esperado poderia forçar a Fed a considerar mais aumentos de juros nos próximos meses.

Inflação do IPC da Nova Zelândia no segundo trimestre de 2023

A Statistics New Zealand divulgará o seu relatório de inflação IPC do segundo trimestre de 2023 na noite de terça-feira. Analistas de mercado sugerem que a inflação global pode chegar a 5,9% anual, significativamente abaixo dos 6,7% do primeiro trimestre. Na base mensal, a inflação deverá cair para 0,9%, 0,3% a menos que no primeiro trimestre.

No início do mês, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) manteve as taxas de juro em linha com as expectativas dos economistas. No entanto, o conselho do RBNZ disse em sua declaração pós-reunião que a inflação na Nova Zelândia continua muito alta e acrescentou que as taxas de juro precisariam de permanecer num nível controlado no futuro próximo.

Inflação IPC do Reino Unido em junho

Na manhã de quarta-feira, os investidores terão a oportunidade de analisar o relatório IPC do Reino Unido publicado pelo Office for National Statistics (ONS). Os economistas esperam que o número chegue a 8,2% anuais, enquanto que mensalmente estes antecipam um valor próximo a 0,7%. Os preços elevados ao consumidor são um dos maiores problemas para o governo do Reino Unido, bem como para o Banco da Inglaterra (BoE).

A inflação atingiu dois dígitos e máximos de quatro décadas no início do ano, com o governo a prometer reduzi-la pela metade até o final de 2023. Um valor de IPC maior do que o esperado pode forçar o BoE a prosseguir com aumentos de taxas mais do que o previsto, fortalecendo a libra em relação ao dólar americano ou euro. Um valor mais baixo poderia fazer o BoE reavaliar a sua política monetária e ajustar os próximos aumentos de taxa.

