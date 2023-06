Investidores aguardam Fed, Decisões de taxa de juro pelo BCE e BoJ

Junho 15, 2023 00:36

Três dos principais bancos centrais do mundo, a Reserva Federal dos EUA (Fed), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BoJ) anunciarão as suas decisões sobre taxas de juro esta semana.

O anúncio inicial pertence ao conselho de administração da Fed, que se reunirá no final da tarde para discutir os custos dos empréstimos com base nos últimos relatórios de dados financeiros. A Fed passará a bola para o BCE com os mercados globais esperando para ver como o banco central da zona do euro pretende domar a inflação. Por último, mas não menos importante, espera-se que o BoJ revele a sua decisão sobre a taxa de juro na sexta-feira.

Decisão da taxa de juro da Fed

Na quarta-feira, analistas de mercado e repórteres de notícias financeiras aguardarão ansiosamente para ver como o conselho da Fed reagirá aos últimos lançamentos de dados sobre o estado da economia dos EUA. A ferramenta CME FedWatch oferece 89,6% de probabilidade para os formuladores de políticas da Fed manterem as taxas inalteradas. Deve-se notar que há apenas uma semana (07.06), a ferramenta FedWatch da CME indicava uma probabilidade de 72,5%.

O relatório de inflação do IPC dos EUA para maio mostrou que os preços ao consumidor subiram 4% anualmente em maio, superando as expectativas dos economistas que esperavam uma leitura de 4,1%. A inflação nominal de maio foi a mais baixa registada desde abril de 2021. Economistas em declarações à CNBC em 13 de junho sugeriram que “a tendência encorajadora nos preços ao consumidor fornecerá à Fed alguma margem de manobra para manter as taxas inalteradas este mês e, se a tendência continuar, a Fed não fará um provável aumento para o resto do ano.”

Economistas do ING mencionam no seu relatório publicado em 12 de junho: “Em março, eles (Fed) sinalizaram que as taxas seriam decididas num intervalo de 5-5,25% até ao final do ano com cortes nas taxas em 2024. Suspeitamos que haverá apenas pequenos ajustes nas suas previsões. No entanto, o grande risco é que, mesmo que mantenham as taxas estáveis ​​nesta semana, estes insiram uma nova alta na sua previsão central, que verá os mercados balançarem firmemente em favor de um movimento de 25 pontos-base em julho.

Banco Central Europeu (BCE) decidirá sobre taxas

Na quinta-feira será a vez do BCE decidir sobre as taxas de juro. Ao contrário da Fed, os formuladores de políticas do BCE provavelmente continuarão com um aumento de 25 pontos-base na taxa de juro, como sugeriu uma pesquisa da Reuters entre economistas. Estimativas rápidas mostraram que a inflação na zona do euro caiu para 6,1% em maio, significativamente abaixo dos 7% de abril.

O membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf, disse que explicou que seria uma "questão de julgamento" se estes precisariam continuar com os aumentos das taxas após o verão. O formulador de políticas do BCE também observou que as principais taxas provavelmente permanecerão lá quando atingirem o "topo da escada do aumento das taxas de juro".

Economistas do Crédit Agricole também prevêem um aumento dos juros pelo BCE, acrescentando que o aumento dos custos dos empréstimos poderia sustentar a moeda única. “Esperamos um aumento de 25 pontos-base nas taxas junto com indicações do BCE de que espera uma inflação persistente na zona do euro e não acredita que as condições financeiras tenham se apertado o suficiente para ameaçar o crescimento, podendo estimular mais antecipações de aumentos de taxas e apoiar o euro. No entanto, esperamos que o euro se consolide principalmente contra moedas com bancos centrais dovish ou bancos que sinalizaram o pico de seu ciclo de aperto, como o iene japonês e o dólar neozelandês”, observam estes no seu relatório.

Decisão de Taxa do Banco do Japão

O BoJ será o terceiro grande banco central a anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro na sexta-feira. Embora o núcleo da inflação tenha subido para 4,1%, o maior nível registado nas últimas quatro décadas, o BoJ não parece disposto a seguir o padrão de outros bancos centrais. A previsão do BoJ continua a prever que o núcleo da inflação cairá abaixo da sua meta de 2% até ao final deste ano.

Fontes da Reuters sugeriram que o banco central do Japão provavelmente manterá a sua meta de taxa de juro de curto prazo de -0,1% e um limite de 0% no rendimento dos títulos de 10 anos definido sob a sua política de controlo da curva de rendimento (YCC). Falando aos repórteres da Bloomberg, o ex-vice-governador Masazumi Wakatabe disse que não prevê nenhuma mudança na política monetária este mês e acrescentou que “ainda é muito cedo para dizer que essa inflação tem sido sustentável e estável”.

Relatório do PIB da Nova Zelândia no primeiro trimestre de 2023

Ainda hoje, o Statistics New Zealand divulgará dados sobre o crescimento do PIB do país no primeiro trimestre de 2023. Economistas prevêem que a economia expandiu 2,6% no último ano, mas decresceu 0,1% trimestralmente.

Uma pesquisa do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicada em 13 de junho observou que “a Nova Zelândia provavelmente continuará desacelerando no curto prazo, à medida que o aperto monetário se consolidar. A inflação está a diminuir, mas permanecerá alta por um tempo. O saldo da conta corrente deteriorou-se significativamente, refletindo o excesso de procura e fatores pontuais”. Os analistas do FMI também mencionaram que “a postura da política monetária é adequada e deve visar trazer a inflação para a meta desejada. O RBNZ deve continuar monitorando as condições financeiras e calibrando as configurações macroprudenciais conforme necessário para manter a estabilidade financeira.”

