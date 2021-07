A Intel pode estar interessada em adquirir a GlobalFoundries

Enquanto esperamos que a Intel publique os seus resultados trimestrais a 22 de Julho, o jornal americano Wall Street Journal publicou relatórios de que a empresa, que é presidida por Pat Gelsinger, pode estar interessada em adquirir a GlobalFoundries por um valor próximo a 30 biliões de dólares.

A GlobalFoundries atualmente é propriedade da Mubala Investment Co, do governo de Abu Dhabi, embora, como a Intel, esteja sediada na cidade californiana de Santa Clara.

A GlobalFoundries dedica-se à fabricação de circuitos integrados de alto volume para empresas de semicondutores como a AMD, a Broadcom ou a Qualcomm. Por isso, com esta potencial aquisição, a Intel pode desferir um golpe aos seus concorrentes e aumentar a produção de chips num ambiente onde, devido à crise dos semicondutores, a procura está em níveis recordes. Com esta aquisição potencial, a Intel poderia passar um forte aumento nos seus resultados futuros.

Tecnicamente, essa empresa está a ser significativamente impactada pelas dúvidas em torno da inflação nos Estados Unidos. Depois de apresentar os seus resultados do primeiro trimestre em Abril, a Intel passou uma forte correção que a levou de volta a níveis que não eram vistos desde Janeiro, formando um fundo duplo no intervalo vermelha perto do nível de retração de Fibonacci de 61,8% após perder vários níveis de suporte - por isso, obedecendo à divergência de queda que vínhamos observando entre o preço e o seu indicador MACD.

Desde então, o preço andou entre vários intervalos de preço onde lutou para recuperar a sua média móvel de 200 períodos. Teremos que prestar muita atenção aos resultados da próxima semana, pois se a Intel conseguir superar as expectativas do mercado, poderemos ver um novo impulso de alta.

Evolução dos últimos 5 anos:

2020: -16.76%

2019: 27.53%

2018: 1.67%

2017: 27.27%

2016: 5.28%

