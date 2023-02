Inflação IPC do Reino Unido caiu mais do que o esperado em janeiro

Fevereiro 15, 2023 22:13

O relatório de inflação IPC do Reino Unido divulgado esta manhã surpreendeu os investidores e traders, já que o valor da inflação foi menor do que o esperado. Os participantes do mercado vão concentrar-se nos relatórios de vendas a retalho provenientes dos EUA e do Reino Unido para determinar o quanto os consumidores foram afetados pelo aumento do custo de vida.

Embora a inflação nos EUA tenha sido maior do que o previsto, esta manteve a tendência de queda no primeiro mês do ano, depois de subir a uma taxa anual de 6,4%. Os preços do consumidor no país ainda estão elevados e apoiam o plano da Reserva Federal de continuar a aumentar os custos dos empréstimos. De acordo com a FedWatch Tool do CME Group, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base nas taxas no próximo mês é agora de quase 90%.

Inflação no Reino Unido diminui em janeiro

Dados publicados pelo Office for National Statistics (ONS) mostraram que a inflação do Reino Unido caiu para 10,1%, numa base anual, em janeiro. Economistas previam que a inflação chegaria a 10,3%. Analistas de mercado sugerem que isso pode muito bem ser uma indicação de que a inflação no Reino Unido atingiu o seu pico e validaria a decisão do Banco da Inglaterra de implementar aumentos menores nas taxas.

O índice continua a afastar-se do seu máximo de 41 anos de 11,1% registado no ano passado. A libra esterlina perdeu 0,6% do seu valor em relação ao dólar americano depois do relatório se tornar público.

Vendas a retalho dos EUA para perceber o estado da economia

O US Census Bureau divulgará o seu relatório de vendas a retalho de janeiro ainda hoje. Analistas de mercado esperam que as vendas a retalho tenham crescido 1,8% na comparação mensal, após registrarem dois meses negativos em novembro e dezembro.

De acordo com o Mastercard SpendingPulse, as vendas a retalho dos EUA, excluindo automóveis, aumentaram 8,8% de ano para ano, em janeiro. O mesmo relatório mostrou que as vendas no comércio eletrónico aumentaram 8,4% anualmente, enquanto as vendas nas lojas físicas aumentaram 8,9%. Os economistas da Mastercard sugeriram que “a força no mercado de trabalho continua a ser um apoio crítico para o poder de compra do consumidor, e estamos a observar isso refletido nos nossos insights do SpendingPulse para janeiro”.

Taxa de desemprego australiana deverá ter permanecido inalterada

Na manhã de quinta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) revelará a taxa de desemprego de janeiro. Analistas sugerem que a taxa permaneceu inalterada em 3,5% no primeiro mês do ano.

Vendas a retalho do Reino Unido prejudicadas pelo aumento do custo de vida?

Na sexta-feira, os dados de vendas a retalho divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) devem mostrar como os consumidores do Reino Unido lidaram com a inflação em janeiro. De acordo com as expectativas dos analistas, as vendas a retalho devem ter caído 0,5% e 5,5% na comparação mensal e anual, respectivamente.

Os economistas observaram que em dezembro, embora o volume de vendas tenha sido menor do que o registado em novembro, o valor total gasto permaneceu inalterado.

O E-commerce Delivery Benchmark Report 2023 sugere que os volumes de vendas a retalho do Reino Unido devem cair 4,9% em 2023 em comparação com o ano passado, enquanto 7 em cada 10 consumidores planeiam mudar os seus hábitos de compra e reduzir gastos para se adaptarem à recessão.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.