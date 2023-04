Inflação no Reino Unido a 10,1%, irá o BoE tomar medidas?

A inflação IPC no Reino Unido permaneceu em dois dígitos (10,1% em relação ao ano anterior) em março, embora os economistas estivessem a prever uma queda para 9,8%.

O Office for National Statistics (ONS) anunciou que o IPC anual ficou em 6,2%, inalterado em relação a fevereiro e ligeiramente superior (+0,2%) do que o previsto.

Os números elevados da inflação impulsionaram a libra esterlina na manhã de quarta-feira, com investidores e traders a acreditar que um maior aperto na política monetária pode estar a caminho.

BoE vai aumentar as taxas de juro?

Alguns analistas de mercado sugerem que a inesperada inflação de dois dígitos poderia forçar o Banco da Inglaterra (BoE) a aumentar os custos de empréstimos mais uma vez.

Um relatório do EY ITEM Club disse o seguinte: “O fato de que isso seguir os dados mais recentes do mercado de trabalho, que mostraram um crescimento saudável do emprego e uma surpresa nos aumentos salariais do setor privado, e um desempenho mais forte do que o esperado da economia, provavelmente irá inclinar a balança para outro aumento da taxa no próximo mês.”

Inflação IPC da Nova Zelândia no primeiro trimestre de 2023

O Statistics New Zealand publicará os números da inflação do primeiro trimestre a 20 de abril. Os economistas sugerem que a inflação IPC chegará a 7,1% anualmente e 1,7% trimestralmente.

Analistas de mercado acreditam que condições climáticas adversas e subida nos preços dos alimentos podem manter a inflação próxima dos 7,2% registados no último trimestre de 2022.

Economistas do Tesouro observaram num relatório que a inflação da Nova Zelândia poderia ser aproximadamente dividida em terços: um terço vem da procura excessiva causada por gastos do governo e baixas taxas de juro, outro terço vem dos choques da oferta do exterior e outro terço é ainda desconhecido.

Decisão da taxa de juro do PBoC

Na quinta-feira, o Banco Popular da China (PBoC) deve anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro. Economistas prevêem que o seu conselho de administração provavelmente manterá as taxas de juro inalteradas. Na segunda-feira, o banco central da China manteve a taxa do Mecanismo de Empréstimo de Médio Prazo (MLF) de 1 ano inalterada em 2,75%.

Os analistas do ING escreveram num relatório que “a ação sinaliza que o PBoC não está particularmente preocupado com a recuperação da economia chinesa. Isto deve trazer algum alívio ao mercado, que agora espera que o relatório do PIB do 1T23 esteja em linha com as expectativas. A visão de consenso é para o crescimento do PIB de 4,0% YoY (ING f 3,8% YoY).”

Os analistas do banco holandês sugeriram que “consequentemente, esperamos que o PBoC mantenha as taxas de juro inalteradas. É improvável que o banco central suba quando a economia ainda não estiver totalmente recuperada. E os cortes nas taxas ainda são possíveis se a recuperação for mais lenta do que o necessário”.

Vendas do retalho no Reino Unido em março

O Office for National Statistics (ONS) publicará dados sobre as vendas a retalho do Reino Unido em março. Os economistas prevêem uma queda anual de 3,1% e uma queda mensal de 0,5%.

De acordo com o último estudo divulgado pela KPMG e pelo British Retail Consortium (BRC), as vendas totais no retalho aumentaram 5,1% em março, ante 3,1% em março de 2022, acima da média de três meses de 4,8%. Os economistas observaram que as compras do Dia das Mãe contribuíram para um pequeno aumento.

