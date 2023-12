A inflação no Reino Unido cai para 3,9% e atinge o mínimo de 28 meses

Dezembro 20, 2023 22:11

A inflação global no Reino Unido caiu para 3,9% numa base anual, a leitura mais baixa registada desde setembro de 2021. O número surpreendeu os analistas de mercado que esperavam que a inflação chegasse a 4,4%. O chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse que a implementação das medidas económicas do governo estava “a começar a remover as pressões inflacionárias da economia”.

A libra esterlina caiu 0,6% em relação ao dólar americano na manhã de quarta-feira, uma vez que leituras de inflação inferiores às previstas poderiam forçar o Banco da Inglaterra (BoE) a relaxar a sua política monetária mais cedo do que o esperado. No entanto, economistas que falaram com repórteres do The Guardian observaram que a inflação subjacente atingiu 5,1%, permanecendo acima da meta de 2% do BoE.

Noutras notícias, o Banco Popular da China (PBoC) manteve os custos dos empréstimos inalterados, como era esperado. Na Nova Zelândia, o Governador do Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) disse que o conselho de administração continua cauteloso relativamente às pressões inflacionistas, acrescentando que a próxima decisão de política monetária teria de se basear numa vasta gama de dados económicos, tornando-a uma tarefa complexa.

PIB dos EUA no terceiro trimestre de 2023

O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA publicará dados relativos ao PIB do país para o terceiro trimestre do ano. Os economistas esperam que o relatório mostre que a economia dos EUA cresceu 5,2% numa base anual, igualando o valor do trimestre anterior, e 2,3% numa base trimestral.

O Congressional Budget Office (CBO) prevê que o crescimento económico dos EUA desacelere para 1,5% em 2024, com a taxa de desemprego do país a aumentar para 4,4% no próximo ano. O mesmo inquérito sugere que o crescimento do PIB para 2023 atingiria 2,5%, significativamente superior ao valor de 0,9% previsto em Julho.

PIB do Reino Unido no terceiro trimestre de 2023

Na sexta-feira, os economistas terão a oportunidade de analisar o relatório do Office for National Statistics (ONS) sobre o crescimento do PIB do Reino Unido no terceiro trimestre de 2023. Os analistas sugerem que a economia do país expandiu 0,6% numa base anual, mas permaneceu estável numa base trimestral.

Segundo o relatório do ONS publicado há uma semana, o PIB caiu 0,3% em outubro, surpreendendo os economistas. Alguns analistas sugeriram que a taxa de crescimento económico poderá rondar os 0% no quarto trimestre deste ano. O BoE alertou que o Reino Unido poderá entrar em recessão em 2024.

Vendas no retalho do Reino Unido em novembro de 2023

Espera-se que o ONS publique os dados de vendas no retalho do Reino Unido para o mês de novembro na sexta-feira. Os economistas prevêem que as vendas a retalho aumentaram 0,4% numa base mensal, enquanto recuaram 1,3% numa base anual, recuperando algum terreno após a queda de Outubro. A economia do Reino Unido parece estar a sentir o impacto da política monetária rigorosa do BoE, que tenta controlar as pressões inflacionistas.

De acordo com o último relatório do KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT), a queda da procura dos consumidores, combinada com o aumento dos custos, deverá criar seis meses desafiadores para o setor retalhista. Os especialistas de mercado da KPMG disseram que “apesar das vendas da Black Friday serem mais profundas e durarem mais do que no ano passado, os indicadores até agora são de que as transações de Natal deste ano foram uma das piores desde que a pandemia atingiu, e embora ainda haja muito por acontecer até as últimas semanas de dezembro, parece que é tarde demais para mudar a sorte.”

