Como operar uma subida de 66% da Ford com a sua crescente participação no mercado de veículos elétricos

Julho 07, 2022 20:00

As ações de veículos elétricos (EV) já foram o grande negócio para os investidores em tecnologia. À medida que o mercado se reequilibrou em direção a um paradigma de taxas de juro mais altas, algumas ações de veículos elétricos agora estão a ser negociadas a níveis de preços historicamente baixos.

Embora muitos investidores de veículos elétricos estejam de olho na Tesla, alguns estudos mostram que existem outras fabricantes que podem ultrapassar a participação de mercado de veículos elétricos da Tesla nos próximos anos.

A Ford é uma das empresas dessa lista. Saiba mais sobre as perspectivas para os veículos elétricos da Ford e como operá-la abaixo.

Ação: Ford Motor Company Mercado: NYSE Símbolo Conta Invest.MT5: F Data da Ideia: 5 de julho 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $12,50 Nível Alvo: $18 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê operar ações da Ford?

Um estudo de analistas do setor automóvel do Bank of America afirma que a Tesla perderá a sua participação no mercado de veículos elétricos até 2025. Isto favorecerá fabricantes estabelecidas como a General Motors e Ford, que têm uma gama muito maior de novos veículos elétricos e a rede de distribuição ideal para vendê-los.

Espera-se que a Ford tenha uma participação de mercado de cerca de 15% em 2025, acima dos 6% atuais. O crescimento da procura por veículos elétricos é inegável, como mostram as projeções da LMC Automotive:

Fonte: LMC Automotive via CNBC

O estudo do Bank of America também destaca que Elon Musk pode ter perdido a oportunidade de ultrapassar o setor de veículos tradicionais, pois os produtos estão a ser introduzidos muito lentamente e com uma gama limitada de produtos disponíveis.

O estudo também mostra que o preço das ações da Ford é historicamente barato em comparação com outros concorrentes do mercado se usarmos as métricas atuais e futuras da relação preço-lucro (P/L). Embora a Ford possa classificar-se no topo da lista ao usar estas métricas, isto ocorre apenas porque o recente colapso dos preços fez com que as ações regressassem às relações de preço padrão para uma fabricante tradicional.

No entanto, os analistas do Citigroup acreditam que a história subjacente da Ford está a mover-se na direção certa com os próximos lançamentos de veículos elétricos. Estes também observam que as ações podem reagir bem a desenvolvimentos cíclicos favoráveis ​​no setor automobilístico se os próximos dados forem tranquilizadores.

Previsão das Ações Ford - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da Ford nos últimos 3 meses, existem atualmente 7 compras, 9 retenções e 1 classificação de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Ford é de $32,00 com o preço-alvo mais baixo de $12,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da Ford é de $18,81, o que representa mais de 66% de alta em relação aos níveis atuais, no momento da redação.

Fonte: TipRanks, 5 julho 2022

Exemplo de Ideia de Trading para as ações da Ford

Um exemplo de uma ideia de trading para a previsão de ações da Ford pode ser o seguinte:

Compre a ação se esta ultrapassar $12,50 para contabilizar a volatilidade atual

Defina a meta logo abaixo do preço médio do analista em $18

Mantenha o risco no mínimo, até um máximo de 5% da sua conta total.

Horizonte Temporal = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Ford:

Se a meta for atingida = lucro potencial de $55 ($18 - $12,50 x 10 ações).



Vale lembrar que é improvável que o preço suba de forma linear e que mesmo o preço pode cair muito antes de subir, principalmente considerando a liquidação nas bolsas globais.

Portanto, certifique-se de gerir adequadamente o seu risco, pois é um dos aspectos mais importantes de uma operação bem-sucedida. Deve sempre levar em consideração o valor a perder numa negociação e os riscos que isso acarreta.

Outro fator a ser levado em consideração é a comissão aplicada, pois isso pode reduzir os seus benefícios. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação, o que significa que comprar 10 ações da Ford resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 x 10 ações).

A taxa mínima de transação é de $1, portanto, com o exemplo de cotação acima, a sua taxa seria de apenas $1!

Como comprar ações da Ford em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Ford com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader. Clique em Negociar numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web. Procure por Ford na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de 'negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua operação, Stop Loss e nível de Take Profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para comprar ações da Ford hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Ford pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que existe uma maior probabilidade de o preço das ações da Ford cair, então também pode negociar a partir de uma conta de trading CFD (Contratos por Diferença) também oferecida pela Admirals.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações usando CFDs.

Isto significa que pode negociar Long e Short para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: