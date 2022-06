Negociar um aumento de 45% na NVIDIA após relatório do 1º trimestre

Junho 03, 2022 23:00

Não é segredo nenhum que as ações de tecnologia tiveram um momento difícil até agora em 2022.

Enquanto assistimos a um aumento da inflação, aumento das taxas de juro e incerteza económica no geral, os investidores estão a abandonar as ações de crescimento mais arriscadas e caras em favor de ações mais seguras e defensivas.

Esta tendência recente pode ser vista claramente no Índice do Setor de Tecnologia NASDAQ-100 que, em 31 de maio, caiu mais de 26% desde o início do ano.

Para aqueles com menos experiência no mercado de ações, estas vendas e volatilidade do mercado geralmente são motivo de preocupação. No entanto, em alguns casos, quedas no mercado podem apresentar aos investidores a oportunidade de comprar ações de qualidade por preços mais baratos.

Entre o grande número de ações de tecnologia que sofreram em 2022, a gigante fabricante de chips NVIDIA não escapou ilesa da recente desaceleração do mercado. A 31 de maio, o preço das ações da NVIDIA caiu 36% no ano. No entanto, nos dois dias após a empresa divulgar os seus resultados do primeiro trimestre na semana passada, as ações subiram quase 11%.

A NVIDIA tem o que é preciso para continuar a recuperar este ano? Continue a ler para saber mais sobre as perspectivas do preço das ações da NVIDIA nos próximos 12 meses e como pode negociá-lo.

Ação: NVIDIA Corp. Bolsa de Valores: NASDAQ Símbolo Conta Invest.MT5: NVDA Data da Ideia: 1 junho 2022 Horizonte Temporal: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $200,00 Nível-alvo: $271,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da NVIDIA?

Fundada em 1993, a NVIDIA é uma empresa de tecnologia que projeta circuitos integrados, mais conhecida pelas suas unidades de processamento gráfico (GPUs) de ponta. A empresa concentra-se principalmente em quatro mercados principais: jogos, automóvel, data center e visualização profissional.

Na semana passada, a NVIDIA divulgou os seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023. Nos três meses encerrados em 1º de maio de 2022, a NVIDIA registou receita trimestral recorde de $8,29 biliões e lucro por ação (EPS) de $1,36, aumentos anuais de 46% e 49 % respectivamente.

No entanto, apesar destes resultados superarem confortavelmente as expectativas dos analistas, o preço das ações da NVIDIA inicialmente caiu 5,5% nas negociações após o expediente devido a uma previsão mais fraca do que o esperado para o trimestre atual.

Os analistas de Wall Street esperavam anteriormente que a NVIDIA gerasse cerca de $8,5 biliões em receita neste trimestre, mas a empresa anunciou que espera que este número chegue a $8,1 biliões, abaixo dos $8,29 biliões no primeiro trimestre. Esta queda prevista na receita reflete o impacto da saída do mercado russo e os efeitos negativos na procura chinesa causados ​​​​pelos confinamentos contínuos do Covid-19.

Embora estas preocupações possam pesar no sentimento dos investidores nos próximos meses, o cenário de longo prazo parece mais positivo, o que se refletiu na recuperação do preço das ações nos dias seguintes aos resultados.

É importante observar aqui que, embora a previsão de receita revista da NVIDIA tenha sido mais fraca do que o previsto, se alcançada, ainda representaria um crescimento de ano para ano de 24%, o que é um número impressionante, considerando os ventos contrários atuais.

Ainda mais impressionante é o desempenho dos negócios de data center da NVIDIA, que realmente impulsionou os seus resultados positivos no primeiro trimestre. A receita deste negócio cresceu 83% de ano para ano e representou mais de 45% da receita total do primeiro trimestre. Este crescimento deve-se, em parte, a um aumento na procura por GPUs da NVIDIA por clientes de computação em nuvem e hiperescala.

Além disso, embora a empresa tenha citado um abrandamento na procura do mercado de jogos, estes ainda reportaram uma receita recorde de $3,62 biliões, um aumento de 31% em relação ao ano anterior.

Com a previsão de aumento da receita total e um crescimento impressionante em negócios de data center, não seria uma surpresa ver o aumento do preço das ações da NVIDIA nos próximos 12 meses. No entanto, os traders devem pesar os potenciais ventos contrários que a empresa enfrenta, principalmente o aumento da inflação, o que pode impactar negativamente a procura do consumidor nos próximos meses.

Previsão das ações da NVIDIA - O que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da NVIDIA nos últimos 3 meses, atualmente existem 27 classificações de compra, 5 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da NVIDIA é de $410,00 com a meta de preço mais baixa em $165,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da NVIDIA é de $271,41, o que representa uma vantagem de 45% em relação aos níveis atuais, no momento da redação.

Fonte: TipRanks - 1 de junho de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da NVIDIA

Um exemplo de Ideia de Trading para a previsão de ações da NVIDIA pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima dos $200,00 para permitir a volatilidade atual do mercado;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista em $271,00;

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Horizonte temporal = 6 - 12 meses;

Se comprar 10 ações da NVIDIA:

Se a meta for atingida = $710,00 de lucro potencial ($271,00 - $200,00 * 10 ações).



É aconselhável lembrar que é muito improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes e, se subir. Isso é particularmente importante ter em mente, considerando as vendas do mercado de ações que testemunhámos até agora em 2022.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é da maior importância ao negociar. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão, pois esta pode afetar os seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isto significa que comprar 10 ações da NVIDIA resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Há uma baixa taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão total de apenas $1!

Como comprar ações da NVIDIA em 4 passos

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em Negociar numa das suas contas ao vivo ou demo para abrir a plataforma web; Procure NVIDIA na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico; Use o 'recurso de negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua posição, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 WebTrader NVIDIA Gráfico Diário. Intervalo: 6 de setembro de 2019 a 31 de maio de 2022. Registo: 1 de junho de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para comprar ações da NVIDIA hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da NVIDIA pode seguir outra direção?

Lembre-se que todas as ideias analíticas e de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há a possibilidade do preço das ações da NVIDIA cair, então também pode operar short de uma conta de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar short ou long para potencialmente lucrar com o aumento ou queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: