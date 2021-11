Com os índices globais do mercado de ações a atingir máximos recordes, alguns investidores estão agora a reposicionar-se e a proteger os seus portfólios contra uma possível queda.

Essa rotação do setor de ações de crescimento para ações defensivas pode levar os investidores a olhar para empresas como a Procter & Gamble - uma das principais ações ligadas ao consumidor favorecidas por instituições.

Os analistas estão cada vez mais otimistas sobre as ações nos últimos meses, com alguns a prever novos recordes nos próximos trimestres. Saiba mais, incluindo como negociar mais abaixo.

Ação: Procter & Gamble Co. Bolsa de Valores: NYSE Símbolo para Conta Invest.MT5: PG Símbolo para Conta Trade.MT5: #PG Data da Ideia: 24 novembro 2021 Tempo: 1 - 3 meses Preço de entrada: $149 Preço alvo: $168 Preço Stop Loss: $137 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Max 7% Risco: Alto

* A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

* A conta Trade.MT5 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs. Isso significa que pode operar comprando e vendendo para lucrar com o aumento ou queda dos preços das ações.

Fonte: Especificação do Contrato da Admirals

Porquê negociar ações da Procter & Gamble?

Existem diversos motivos pelos quais o mercado está a ficar mais otimista com a Procter & Gamble, vamos observar alguns:

Motivo 1: Uma ação defensiva usada para proteção contra uma economia em desaceleração

Ações defensivas, são ações que tendem a manter-se estáveis durante as diferentes fases do ciclo de negócios. O oposto de uma ação defensiva é uma ação cíclica; são ações que só têm bom desempenho quando a economia está a crescer.

A Procter & Gamble é vista como uma ação defensiva porque não importa o que a economia esteja a fazer, as pessoas ainda precisarão de comprar os seus bens, que são classificados como bens de consumo básico. Isso inclui marcas como Pampers, Pantene, Ariel, Fairy, Oral-B, Gillete e muitas outras.

Com a maioria dos índices do mercado de ações globais a ser negociados em máximos recordes, alguns investidores usarão estratégias de rotação do setor (passando de crescimento para posições defensivas) para se protegerem contra uma possível correção em baixa.

Motivo 2: Ações com alto poder de alteração de preços são favoráveis neste momento

De acordo com a pesquisa da Goldman Sachs, as ações com alto poder de preços superaram as de margens mais baixas. A Procter & Gamble é uma ação com alto poder de preços, pois tem a capacidade de aumentar os seus preços para compensar outros custos.

Por exemplo, a recente crise global de fornecedores forçou a Procter & Gamble a aumentar os preços dos seus produtos, compensando assim qualquer impacto potencial nos seus resultados financeiros. Com as novas restrições de confinamento na Europa, estes tipos de ações provavelmente terão procura.

Motivo 3: É difícil bater um historial de 131 anos a pagar dividendos

A Procter & Gamble tem uma longa e confiável história de pagamento de dividendos. Estes são recompensas pagas aos accionistas por investirem na empresa e normalmente surgem de quaisquer lucros que a empresa tenha obtido.

No momento em que este artigo foi escrito, o taxa de dividendos da Procter & Gamble era de 2,37%. A empresas também tem um histórico de aumento de dividendos e apresenta lucro líquido anual positivo para isso. Estes tipos de ações são preferidos por investidores em renda que procuram dividendos como pagamentos de renda.

O que estão os analistas a prever para as ações da Procter & Gamble?

De acordo com os analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, atualmente há uma quantidade maior de avaliações de compra sobre as ações do que de venda. Embora não seja muito maior, o aspecto mais interessante é o fato de que o número de avaliações de compra aumentou nos últimos três meses.

Fonte: WSJ, 22 novembro 2021

Exemplo de Ideia de Trading para a Procter & Gamble:

Uma ideia de trading para as ações da Procter & Gamble poderia ser a seguinte:

Comprar a ação numa subida acima de $149; Apontar para a avaliação mais alta de analistas de $168; Colocar proteção Stop Loss a $137; Manter o risco baixo até a um máximo de 7% da conta total; Duração: 1-3 meses; Se comprar 10 ações da Procter & Gamble: Se preço-alvo é atingido = $190 de lucro; Se stop loss é atingido = $120 de perda.

A gestão de risco é um dos aspectos mais importantes para negociar com sucesso. Deverá sempre saber o quanto pode perder numa negociação.

Como comprar ações da Procter & Gamble em 4 passos

Acha que a Procter & Gamble poderá seguir outro comportamento?

Lembre-se que todas as ideias analíticas e de negociação são baseadas numa visão pessoal e na experiência do autor.

Se acredita que há a possibilidade do preço das ações da Procter & Gamble cair, então também pode operar short de uma conta de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

