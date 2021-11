As ações de veículos elétricos (EVs) tiveram um aumento de procura neste ano, à medida que o mundo faz a transição para tecnologias mais verdes.

Com a Tesla a ultrapassar o nível de preço de $1000 por ação e segurando a sua capitalização de mercado de $1 trilião, os investidores estão agora à procura da próxima ação de EVs que poderá subir com a mesma tendência.

Procure o fabricante chinês de EVs, a NIO. Embora este fabricante de veículos elétricos tenha apenas uma capitalização de mercado de cerca de $60 biliões, esta tem atraído o interesse de hedge funds em todo o mundo.

Os analistas estão cada vez mais otimistas em relação às ações, com alguns e prever máximos recorde nos próximos 12 meses. Saiba mais, incluindo como negociar mais abaixo.

Ação: NIO Inc Mercado: NYSE Símbolo para Conta Invest.MT5: NIO Símbolo para Conta Trade.MT5: #NIO.US Data da Ideia: 17 novembro 2021 Prazo: 1 - 3 meses Nível de Entrada: $45,00 Nível Alvo: $70,00 Nível Stop Loss: $32,50 Tamanho da posição Conta Invest.MT5: Max 7% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

A conta Trade.MT5 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Todas as operações no mercado financeiro são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que aquilo que pode suportar, pois irá perder e ganhar com algumas operações. Comece com cautela de forma a entender os seus níveis de tolerância ao risco ou pratique com uma conta demonstração para primeiro construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da NIO?

Existem vários motivos pelos quais a atividade de hedge funds aumentou nas ações da NIO e no porquê de Wall Street estar a ficar cada vez mais otimista. Vamos verificar alguns deles:

Motivo 1: as vendas de veículos elétricos deverão sofrer um boom em todo o mundo

À medida que os governos tentam enfrentar a mudança climática de frente, muitos prometem eliminar gradualmente as vendas de veículos com motor de combustão ao longo da próxima década. Isso significa que a procura por veículos elétricos deverá aumentar exponencialmente.

Na verdade, em 2030 o CEO da NIO, William Li, acredita que os veículos elétricos serão responsáveis por 90% das vendas de carros novos na China, que é atualmente o maior mercado de EVs. As vendas já têm crescido em todo o mundo, com um crescimento ano após ano com uma margem enorme.

Motivo 2: o serviço de trocas de baterias da NIO deixou os analistas muito otimistas

A NIO destaca-se das restantes ações de EVs por ter um serviço de troca de baterias. Embora a maioria dos veículos elétricos precise de ter uma tomada para recarregar, os motoristas do NIO podem simplesmente deslocar-se até uma estação de troca de baterias e trocar a sua descarregada por outra totalmente carregada em apenas alguns minutos.

Existem mais de 500 estações de troca de baterias na China e o governo já subsidiou para construir mais. Uma delas a ser lançada na Noruega. A NIO diz que este serviço torna o custo de um carro elétrico $10.000 mais barato.

Motivo 3: os constrangimentos na oferta estão a chegar ao fim

O recente relatório de contas da NIO mostrou uma variedade de resultados. Enquanto o fabricante de EVs superou as estimativas de receita, a orientação da empresa para o quarto trimestre foi menor do que o esperado. Isso deve-se aos constrangimentos na oferta que atormentou toda a industria automóvel.

No entanto, os analistas apontam para o fato de que esses constrangimentos estão a chegar ao fim, o que significa que a NIO tem a capacidade de construir mais carros. Um fator importante, considerando que a empresa está a entrar agora em novos mercados como a Noruega e os Estados Unidos.

Motivo 4: aumento da atividade de hedge funds

De acordo com dados da TipRanks, os hedge funds aumentaram as suas participações em ações da NIO em 3,5 milhões de ações no último trimestre. A compra constante de hedge funds é uma tendência crescente no setor de EVs e deve ser algo a observar no futuro.

Fonte: TipRanks, 17 novembro 2021

O que estão os analistas a prever para as ações da NIO?

De acordo com analistas ouvidos pela MarketBeat, atualmente há uma maior quantidade de classificações de compra de ações da NIO do que de classificações de venda. As avaliações de compra também aumentaram em número no mês passado.

Fonte: MarketBeat, 17 novembro 2021

Um exemplo de Ideia de Trading para a NIO:

Um exemplo de ideia de trading para a NIO poderia ser a seguinte:

Comprar a ação num nível acima de $45; Preço-alvo apontado para cima do recorde máximo de $70; Colocar um Stop Loss de proteção de $32,50; Manter risco baixo num máximo de 7% da conta total; Tempo: 1 - 3 meses; Se comprar 10 ações da NIO: Se atingir preço-alvo: $250 de lucro; Se atingir stop loss: $125 de perda;

A gestão de risco é um dos aspectos mais importantes para negociar com sucesso. Deverá ter sempre noção daquilo que poderá potencialmente perder numa operação.

Os números do exemplo acima foram calculados usando a Calculadora de Trading da Admirals, que permite verificar o lucrou ou prejuízo com base nos números inseridos - uma ótima ferramenta para quem negoceia!

Como comprar ações NIO em 4 passos:

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas americanas e ADRs (American Depositary Receipts) como a NIO com uma baixa comissão de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1 dólar.

Abrir conta com a Admirals para aceder à Sala do Trader; Clicar em Negociar numa das contas reais/demo para abrir a plataforma online; Pesquisar por NIO na parte inferior da janela Market watch e arrastar o símbolo para o gráfico; Utilizar a ferramenta de um clique, ou pressione o botão direito e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua operação, stop loss e take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Acha que a NIO poderá movimentar-se de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas em visões e experiências pessoais do autor.

Se acredita que existe uma maior probabilidade do preço da ação da NIO movimentar-se de forma oposta, poderá negociar short de uma conta de CFD (Contrato por Diferença) que a Admirals também disponibiliza.

