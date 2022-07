Notícia do Dia para Iniciantes - Qual é o seu estilo de Trading e Investimento?

Junho 30, 2022 23:06

Neste artigo, irá aprender mais sobre estes diferentes estilos de trading e investimento:

Day Trading

Scalp Trading

Swing Trading

Position Trading

News Trading

Traders e investidores abordam os seus objetivos financeiros de maneira individual, mas, em termos gerais, existem cinco estilos diferentes para escolher. Os estilos a seguir aplicam-se aos mercados Forex e Ações, ETFs e Índices.

Day Trading

O 'Day Trading' também é conhecido como trading intra-diário.

Durante a semana, o horário de trading estende-se pelos fusos horários da Ásia, Europa e EUA. Isto significa que pode negociar a qualquer momento. Os 'day traders' tendem a limitar as suas negociações a um período de 24 horas, entrando e saindo das negociações no mesmo dia.

As operações feitas usando este estilo podem durar várias horas e geralmente são baseadas em prazos de quatro horas ou de hora em hora durante a pesquisa usando gráficos de análise técnica. Uma característica do 'day trading' são as negociações frequentes. No 'day trading', as negociações e os investimentos são normalmente encerrados ao final do período de 24 horas dentro do contexto do seu fuso horário. A ideia por trás disto é evitar perdas durante a noite devido à volatilidade inesperada.

O objetivo do 'day trading' é aproveitar os movimentos de curto prazo nos mercados, e é por isso que este estilo de negociação requer muito tempo e muita atenção. Técnicas de gestão de risco, como 'stop loss', são importantes a serem consideradas aqui.

Scalp Trading

O 'scalp trading' faz parte do 'day trading', com a diferença de que os 'scalpers' entram e saem das negociações muito mais rapidamente, às vezes em minutos ou segundos. O objetivo do 'scalping' é entrar e sair de uma posição de mercado, aproveitando as oportunidades de curto prazo. Ganhe experiência praticando numa conta demo e use fundos demo antes de negociar com o seu capital.

Como o 'day trading', o 'scalping' precisa de muito tempo e atenção, bem como pesquisa, gestão de risco e experiência.

Swing Trading

Uma vez que os 'swing traders' entram numa negociação, estes podem levar vários dias para sair. O objetivo é aproveitar oportunidades individuais num amplo movimento de mercado, como uma clara tendência de queda ou alta. No caso de uma tendência de queda, um 'swing trader' pode procurar abrir uma posição curta o mais cedo possível e sair quando a tendência atingir o fundo do poço. Numa tendência de alta, a ideia seria abrir a posição com o menor preço possível e sair da posição com o maior preço possível dentro da tendência.

Há menos operações feitas neste cenário, o que significa que o 'swing trading' é menos demorado, mas como todas as negociações, requer atenção, pesquisa e gestão de risco para as conquistas de longo prazo.

Position Trading

Os traders de posição tendem a assumir posições de longo prazo com duração de meses ou anos e ignoram altos e baixos de curto prazo nos mercados.

Posicionamento também pode referir-se a tomar posições estratégicas durante movimentos cíclicos de mercado ou fazer negócios estratégicos durante Ofertas Públicas Iniciais (IPOs). Por movimentos cíclicos do mercado, queremos dizer setores que sobem ou descem com a economia, como construção ou imobiliário.

Trading de precisão também pode ser chamado de posicionamento. Nestes casos, os traders podem tomar uma posição apenas quando o mercado abrir em cada região, a fim de aproveitar a curto prazo as negociações institucionais de hedge funds e bancos centrais. O fluxo de recursos do trading institucional pode movimentar os mercados no curto prazo. Os bancos centrais, em particular, têm interesse em negociar ouro e instrumentos monetários, pois são usados ​​como reservas para o sistema financeiro.

News Trading

Outro estilo de negociação importante é o 'News Trading'. Cada vez que um país anuncia um relatório de desempenho económico, os traders de Forex usam isso como uma oportunidade de tomar posições sobre o resultado. Eventos de notícias de trading acontecem todos os dias da semana e coincidem com outros estilos de trading, como 'day trading' e 'swing trading'. Os eventos de notícias de trading podem ter um impacto de curto prazo no mercado durante o seu lançamento, mas com o tempo refletem uma tendência de longo prazo na economia.

O tempo necessário depende da frequência dos eventos de trading em que cada trader decide negociar, mas como em todos os outros estilos, gestão de risco e pesquisa sólida são fundamentais para melhorar o desempenho.

Por fim, existem alguns outros fatores a serem considerados. Escolha os seus objetivos com cuidado, mantenha-os realistas e entenda o seu próprio apetite ao risco para evitar ficar sobrecarregado como iniciante. Invista ou negoceie apenas o capital que pode perder e acompanhe o seu desempenho com um diário de trading para ajudá-lo a analisar a sua taxa de sucesso comparada com fracasso e a de risco comparada com taxa de recompensa.

Interessado em aprender mais sobre análise fundamental e técnica? Participe nos webinars gratuitos da Admirals!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.