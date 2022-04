Como negociar aumento de 20% da FedEx com entregas de drone e EVs

O preço das ações da empresa de logística FedEx subiu mais de 250% durante o período de pandemia. Desde que atingiu um recorde em junho de 2021, as ações caíram quase 40%.

Embora a empresa tenha registado fortes ganhos ao longo de 2020 e 2021, os ganhos recentes foram atingidos devido a custos mais altos de combustível e escassez de mão de obra devido ao Covid.

Como verá mais adiante neste artigo, os hedge funds também aumentaram as suas posições na empresa durante o último trimestre. Saiba como negociar ações da FedEx abaixo.

Ações: FedEx Corp Bolsa de Valores: NYSE Símbolo para conta Invest.MT5: FDX Data da Ideia: 7 abril 2022 Horizonte Temporal: 1 - 6 meses Preço de Entrada: $242,00 Preço-alvo: $295,00 Tamanho da Posição para Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa Conta Demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da FedEx?

A FedEx é uma empresa de logística multinacional americana mais conhecida pelo seu serviço de entregas aéreas, que foi uma das primeiras grandes empresas a fornecer entregas noturnas. A empresa presta os seus serviços ao governo dos EUA e possui subsidiárias que prestam diversos serviços de transporte e e-commerce.

No mês passado, a empresa divulgou um relatório de ganhos trimestrais abaixo do esperado, pois a empresa foi afetada por questões trabalhistas e pelo surto de Omicron. Além disso, o fundador da FedEx, Fred Smith, anunciou que deixará o cargo de diretor executivo após 50 anos no comando.

Mas isto não impediu os analistas de analisar as perspectivas de longo prazo da FedEx e de emitir avaliações de compra das ações no mês passado. Além disso, somente no último trimestre, os hedge funds construíram posições maiores na FedEx comprando mais de 3,4 milhões de ações.

As tendências globais em compras provavelmente sustentarão a procura pelos serviços da FedEx

À medida que avançamos para uma sociedade mais globalizada, as tendências globais em compras e e-commerce provavelmente manterão a procura dos serviços da FedEx. À medida que mais e mais pessoas compram mercadorias on-line de todo o mundo, as operadoras que fornecem entregas rápidas e mundiais provavelmente sairão beneficiadas.

Claro, a FedEx não é o único player no mercado com rivais como a UPS que também é um grande nome no setor. No entanto, no último anúncio de ganhos, o novo presidente-executivo Raj Subramaniam afirmou que estes estão “bastante focados em melhorar as margens”.

A energia que um novo diretor executivo pode trazer, pode ajudar a revitalizar departamentos com baixo desempenho e ajudar a elevar o preço das ações a tempo, especialmente porque o foco é gerar um crescimento anual composto de 8,3% no seu mercado de e-commerce.

FedEx deve começar a iniciar testes de entrega de carga autónoma por drone e camiões elétricos

A FedEx e os seus rivais há muito que tentam inovar os seus serviços para gerar melhores lucros e margens. A FedEx fez uma parceria com o drone elétrico autónomo Chaparral da Elroy Air (VOTL).

Os testes devem começar em 2023, com as entregas a serem transportadas entre os locais avaliados pela FedEx. Os drones são capazes de capturar as entregas de forma autónoma entre 120 a 320 quilos de carga e entregá-las até cerca de 480 quilómetros de distância.

A FedEx também fez parceria com a Neolix, uma empresa de logística autónoma com sede na China para capitalizar a tendência de entregas autónomas de camiões.

Os hedge funds aumentaram significativamente as suas posições na FedEx

De acordo com a TipRanks, o último relatório 13F de 203 hedge funds apresentados à Securities and Exchange Commission (SEC) mostra que os hedge funds aumentaram as suas participações na FedEx em 3,4 milhões de ações no último trimestre.

Enquanto muitos hedge funds estão a aumentar a sua exposição atual, também há muitos novos hedge funds a comprar novas ações. Isto destaca um tom mais otimista nas perspectivas de longo prazo para o preço das ações da FedEx.

Fonte: TipRanks, 6 de abril de 2022

Previsão para as ações da FedEx - O que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da FedEx nos últimos 3 meses, atualmente existem 18 avaliações para compra, 3 de retenção e 0 de venda da ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da FedEx é de $343,00 com o preço-alvo mais baixo a $250,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da FedEx é de $295,75, o que representa um aumento de quase 38% em relação aos níveis atuais, no momento da redação deste artigo.

Analistas do UBS e do Barclays forneceram avaliações de compra das ações há apenas 18 dias, com metas de preço em $310,00 e $320,00, respectivamente.

Fonte: TipRanks, 6 de abril de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para as ações da FedEx

Um exemplo de ideia de trading para as ações da FedEx pode ser o seguinte:

Comprar a ação num intervalo acima de $242,00 para permitir a volatilidade atual.

Alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista em $295,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% de sua conta total.

Horizonte temporal = 1 - 6 meses.

Se comprar 10 ações da FedEx:

Se a meta for atingida = $530,00 de lucro potencial ($295,00 - $242,00*10 ações).



É importante lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito antes de subir, especialmente considerando a recente liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se em exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão pois esta pode retirar parte dos seus lucros. Com a conta Invest.MT5 da Admirals, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isto significa que comprar 10 ações da FedEx resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02*10 ações).

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da FedEx em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas americanas como a FedEx com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1.

Abra uma conta com a Admirals para aceder à Sala do Trader. Clique em 'Negociar' numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web. Procure por 'FedEx' na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico. Use o 'recurso de negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da FedEx poderá seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de que o preço das ações da FedEx caia, então também pode negociar 'short' de uma conta de negociação de CFDs (Contracts for Difference) que a Admirals também oferece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode negociar 'long' e 'short' para potencialmente lucrar com os preços das ações em alta e em queda.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: