Negociar o padrão de gráfico triangular ascendente do ouro

Junho 16, 2022 21:36

O Ouro passou por uma montanha-russa até este ano. Desde o início do ano, o preço do ouro subiu cerca de 15% em meados de março.

Ficando alguns pontos abaixo do seu recorde em agosto de 2020, o preço do ouro caiu cerca de 14% em maio e desde então se moveu lateralmente em torno das mínimas do ano.

A volatilidade para cima e para baixo criada por eventos geopolíticos e pela política do banco central criou um padrão de triângulo ascendente de alta no gráfico semanal de preços do ouro.

Aprenda a negociar ouro abaixo.

Mercado: Ouro vs US Dollar Símbolo Trade.MT4/Trade.MT5: GOLD Data da Ideia: 14 junho 2022 Horizonte Temporal: 1 - 4 semanas Preço de Entrada: 1879,00 Nível Stop Loss: 1786,00 Preço-Alvo: 2034,00 Tamanho Posição para Trade.MT4/Trade.MT5: Max 3% Risco: Alto

*As contas Trade.MT4 e Trade.MT5 permitem especular sobre a direção do preço de metais como ouro e outras commodities usando CFDs. Isso significa que pode negociar longo e curto para potencialmente lucrar com os preços em alta e em queda.

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo. Os investidores de ouro podem optar por comprar ações de minas de ouro ou ETFs de ouro (fundos negociados em bolsa) que também podem se beneficiar de preços de ouro mais altos.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê investir em Ouro?

De acordo com a pesquisa anual de bancos centrais do World Gold Council, 25% dos entrevistados planearam aumentar as suas reservas de ouro este ano – um aumento de 21% em relação ao ano passado. Curiosamente, 61% dos entrevistados afirmaram esperar que as reservas globais de ouro aumentem geralmente nos próximos 12 meses.

Fonte: World Gold Council, 14 junho 2022

No primeiro trimestre do ano, os ETFs de ouro (fundos negociados em bolsa) tiveram as suas entradas trimestrais mais fortes desde o terceiro trimestre de 2020, de acordo com o relatório de tendências de procura do ouro. O aumento da procura foi influenciado por diversos fatores, como tensões geopolíticas em que o ouro é considerado um ativo 'safe haven'.

O ouro também é frequentemente visto como uma proteção contra a inflação a longo prazo, mas também é sensível a aumentos nas taxas de juro e ao dólar americano. A recente liquidação do ouro coincidiu com a força do dólar americano e os tons hawkish da Reserva Federal em relação ao aumento das taxas de juro.

Análise Técnica do Ouro

A ação atual do preço do ouro mostra uma formação de triângulo ascendente de alta, conforme mostrado no gráfico abaixo. Este padrão de preço forma-se quando os ciclos de preço estão contidos entre uma linha de resistência horizontal e uma linha de suporte ascendente.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Weekly - Intervalo de dados: de 30 de novembro de 2014 a 14 de junho de 2022 às 7h BST. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Desempenho dos últimos cinco anos: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

O preço do ouro também formou um padrão de triângulo ascendente de alta entre 2015 e 2019. Normalmente, os traders esperavam que o preço saísse do padrão de triângulo e, em seguida, confirmasse a tendência por meio de análise de ciclo, como máximos e mínimos mais altos para uma tendência de alta ou mínimos mais baixos e máximos mais baixos para uma tendência de baixa.

No entanto, alguns traders também podem negociar dentro da faixa de negociação na resistência horizontal e na linha de suporte ascendente. É uma abordagem mais agressiva, pois o preço romperá o padrão triangular em algum momento.

Portanto, manter o risco baixo é essencial ao operar dentro de um padrão de triângulo ascendente.

Os diferentes métodos para negociar Ouro

Há uma variedade de formas diferentes de especular sobre a direção do preço do ouro. Alguns traders negociarão CFDs de ouro (contratos por diferença), que permitem especular sobre a direção do preço do ouro sem possuir o ativo subjacente. Este produto também permite que negocie longo e curto e potencialmente lucrar com preços crescentes e decrescentes.

Também tem a opção de investir em ETFs de ouro (fundos negociados em bolsa). Esses fundos rastreiam essencialmente o preço subjacente do ouro comprando contratos futuros de ouro ou mantendo ouro físico em cofres seguros.

Alguns investidores também podem optar por investir em ações de minas de ouro que podem tirar vantagem de um aumento no preço do ouro. No entanto, existem outros fatores a serem considerados ao investir em ações de minas de ouro, como os fundamentos da empresa relacionados às margens de lucro, etc.

Com a Admirals, pode negociar em CFDs de ouro, ações de minas de ouro e fundos negociados em bolsa de ouro.

Alternativamente, pode receber o desempenho do ouro com zero custos de manutenção de uma conta Admirals Wallet.

Exemplo de Ideia de Trading para CFDs de Ouro

Com base no atual padrão de triângulo ascendente no preço do ouro discutido acima, um exemplo de ideia de trading para o CFD de ouro vs dólar americano pode ser o seguinte:

Compre o Gold CFD numa quebra da alta da vela semanal atual testando a parte inferior do padrão de triângulo ascendente em 1.879,00 para permitir a volatilidade atual do mercado em torno das notícias dos EUA.

Coloque um 'stop loss' de proteção numa quebra da mínima da vela semanal que testou pela última vez a linha de suporte ascendente em 1.786,00.

Coloque um alvo logo abaixo do topo do padrão de triângulo ascendente abaixo da linha de resistência horizontal em 2.034,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 3% da sua conta total.

Horizonte Temporal = 1 – 4 semanas.

Se negociou com um tamanho de posição de 0,01 lotes, então:

Se o seu alvo for atingido = lucro de $155,00 Se o seu 'stop loss' for atingido = -$93,00 de perda



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço do ouro suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando o quão volátil o preço do ouro pode ser.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deverá sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Pode fazer isso usando a Calculadora de Trading da Admirals para a conta Trade.MT4, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Admirals Trading Calculator

Outro fator a considerar é o custo de trading de CFDs de ouro. Estes incluem:

Spread . Esta é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento.

O spread típico da Admirals em ouro é de apenas 0,20 USD!

. Esta é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento. Comissão . Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda.

Da conta Admirals Trade.MT4 e Trade.MT5 há comissão ZERO a pagar para comprar ou vender CFDs de ouro.

. Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda. Swaps . Esta é a taxa durante a noite para passar a sua posição para o dia seguinte.

A taxa de swap atual para os CFDs de ouro da conta Trade.MT4 é -14,21 para posições longas e -10,618 para posições curtas.

. Esta é a taxa durante a noite para passar a sua posição para o dia seguinte.

Poderá encontrar mais detalhes na página de Especificações de Contrato da Admirals.

Como operar com CFDs de Ouro em 4 passos

Poderá negociar CFDs de ouro das contas Trade.MT4 ou Trade.MT5 usando o quatro passos abaixo.

Abra uma conta com Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em 'Negociar' numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web ou baixar a plataforma de desktop MetaTrader 4 ou MetaTrader 5; Procure por 'GOLD' na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use o recurso de 'negociação a um clique' ou clique com o botão direito do raro e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua operação, 'stop loss' e nível de 'take profit'.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o Ouro pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor. Se acredita que há uma probabilidade maior de o preço do ouro cair, então também pode negociar curto de uma conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

Prefere investir em ouro?

Se preferir investir em ouro e quiser tentar capitalizar o desempenho dos preços do ouro, também pode fazê-lo com a Admirals!

A Admirals Wallet permite que receba o desempenho do ouro com custo zero de retenção.

Tudo o que precisa fazer é transferir o seu capital de investimento (dólares americanos, euros, libras esterlinas, etc.) para a conta de Ouro da Sala do Trader da Admirals e converter de volta quando achar melhor para si.

Abra uma conta hoje e veja todas as maneiras de tentar capitalizar o movimento do ouro hoje!

