Horário de Trading - Dia do Equinócio Primavera, Japão - Dia dos Direitos Humanos, África do Sul

Março 20, 2023 22:08

Observe que, devido ao Dia do Equinócio de Primavera no Japão e ao Dia dos Direitos Humanos na África do Sul, o nosso horário de trading será ligeiramente modificado.

CFDs de Instrumentos e respetivos Futuros 21 de março terça-feira CFDs Ações Japão Fechado [South Africa 40] Fechado

Produtos Negociados em Bolsa 21 de março terça-feira Ações Japão Fechado

Todos os horários indicados estão no horário da Europa Oriental (EET=GMT+2), que é o fuso horário da plataforma MetaTrader.

Observe que as “horas normais” variam dependendo do instrumento. Encontre detalhes específicos para cada instrumento na seção Especificações do Contrato do nosso site. Além disso, esteja ciente de que os horários de trading indicados acima podem estar sujeitos a alterações dependendo das respectivas bolsas ou provedores de liquidez; mudanças no horário de trading também podem afetar os termos de pré-fecho aplicáveis.

Atenciosamente,

Admirals