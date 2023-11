Inflação do IPC canadiano provavelmente cairá em outubro

O calendário desta semana é leve em termos de divulgação de dados, enquanto os EUA se preparam para celebrar o Dia de Ação de Graças na quinta-feira. Ainda hoje, o Banco do Canadá (BoC), bem como o Statistics Canada publicarão os seus relatórios de inflação do IPC para outubro.

O Banco Popular da China (PBoC) manteve os custos dos empréstimos inalterados, uma vez que se esperava que se concentrasse no impacto do seu estímulo monetário na economia, enquanto o yuan continuava a enfraquecer.

Os economistas sugerem que a inflação medida pelo IPC no Canadá caiu para 3,2% em Outubro, numa base anual, registando outra queda que a aproximaria da meta do BoC. De referir que a inflação global atingiu 3,8% em Setembro.

Os analistas observam que, se a previsão se confirmar, seria uma notícia positiva para o conselho de administração do BoC, que pretende ver a inflação registar uma queda sustentada. O banco central canadiano manteve as taxas de juro inalteradas nas suas duas últimas reuniões do conselho, tornando-se um dos primeiros grandes bancos a implementar uma pausa no aperto da política monetária.

O banco central chinês anunciou ontem de manhã a sua decisão de manter as taxas de juro inalteradas. A decisão esteve em linha com as expectativas do mercado. Os economistas sugerem que o PBoC tomou esta decisão porque a queda do yuan não poderia apoiar uma maior flexibilização da política monetária, enquanto os decisores políticos gostariam de examinar o efeito de um poderoso pacote de estímulo sobre a economia.

Após o anúncio, os analistas da Bloomberg observaram que “a decisão dos credores comerciais da China de manter as suas taxas preferenciais estáveis ​​na segunda-feira foi quase uma conclusão precipitada depois de o Banco Popular da China ter mantido as taxas na semana passada. A questão é: o que vem a seguir? Esperamos uma flexibilização adicional, mas com medidas focadas mais em estimular o crescimento do crédito do que em reduzir os custos dos empréstimos.”

Um inquérito divulgado pelo Bundesbank, o banco central da Alemanha, suscitou mais preocupações relativamente à situação económica do país. Economistas que trabalham para a instituição alemã sugeriram que “a produção económica deverá voltar a diminuir ligeiramente no quarto trimestre de 2023”, acrescentando que “a economia alemã deverá recuperar apenas arduamente do período de fraqueza que persistiu desde a guerra contra a Ucrânia.”

O relatório mencionou que foram observados sinais de ligeira melhoria que podem mudar a maré após o início do novo ano. Contudo, comentando a actividade económica mundial, os analistas do Bundesbank observaram que não há evidências de uma melhoria sustentada no crescimento industrial global.

Dado que os preços do petróleo caíram nas últimas semanas, os analistas do Commerzbank sugerem que poderão oscilar em torno dos 85 dólares por barril no primeiro trimestre de 2024.

Comentando as actualizações do mercado petrolífero, escreveram: “Como é provável que a Arábia Saudita mantenha o seu corte voluntário de produção para além do final do ano, apenas um modesto excedente de oferta está previsto para o mercado petrolífero no início do próximo ano. Existe mesmo um défice de oferta no horizonte para o segundo semestre de 2024 devido ao aumento da procura, o que permitiria à Arábia Saudita reverter o corte de produção. No geral, espera-se que o preço do Brent Crude recupere para $85 dólares por barril no primeiro trimestre de 2024 e suba ainda mais para $90 dólares por barril até o final de 2024.”

