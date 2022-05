GBPUSD em destaque antes do crescimento do RU, notícias de inflação dos EUA

Maio 11, 2022 23:57

A economia do Reino Unido cresceu ou desacelerou no primeiro trimestre?

Um botão vermelho para o sentimento do mercado é o receio de uma possível recessão causada pela alta inflação em meio a recuperações irregulares das desacelerações da pandemia de COVID-19. Como a sexta maior economia do mundo, o Reino Unido é visto como uma das economias de referência que podem dar pistas sobre o desempenho da economia global.

Depois do crescimento desacelerar nos EUA durante o primeiro trimestre, novos sinais de fraqueza no Reino Unido podem despertar um sentimento mais baixo nos mercados de câmbio e de investimento em ações. Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Reino Unido depois da UE, o que significa que uma desaceleração num país pode afetar o outro.

O Reino Unido divulga os resultados preliminares do PIB do primeiro trimestre na quinta-feira, 12 de maio. O crescimento é de 1% no primeiro trimestre, em comparação com 1,3% no quarto trimestre (2021). As consequências persistentes do Brexit pesaram no GBP e a força recente do dólar americano colocou pressão de venda no GBPUSD.

Se os últimos resultados do PIB decepcionarem as expectativas, o GBP poderá cair ainda mais, mas no caso de uma surpresa positiva, a moeda pode ganhar força com a confiança renovada. O GBP também tem algum apoio das taxas de juro crescentes no Reino Unido, que estão a adicionar maior atração às poupanças e títulos.

Outro gatilho é a volatilidade nos mercados Forex e de ações causada por pressões inflacionárias. Compradores de 'safe haven' voltaram-se para o dólar em busca de conforto e um importante evento de trading acontece hoje com a divulgação dos dados de inflação dos EUA para abril que podem movimentar os cruzamentos de moeda.

Noutras notícias, os investidores em ações podem esperar resultados de lucros de grandes capitalizações Walt Disney e Toyota Corp. A Walt Disney pode ter visto um impacto negativo na sua contagem de assinantes numa tendência relatada pela Netflix. À medida que as restrições do COVID-19 diminuem, os consumidores passam mais tempo fora de casa, afetando o nível de interesse em entretenimento doméstico. A Walt Disney tem outras verticalidades que sustentam as receitas da empresa, incluindo parques temáticos e estúdios de produção de filmes, o que significa que qualquer declínio numa parte da empresa pode ser parcialmente compensado por outra.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.