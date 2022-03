Mercados globais aguardam decisão da taxa do FOMC a meio de uma alta inflação

Março 15, 2022 22:33

Os mercados de ações globais enfrentam mais ventos contrários esta semana a meio das expectativas de que o FOMC aumentará as taxas de juro para combater a alta inflação. As convulsões geopolíticas em andamento continuam a aumentar as preocupações dos investidores e os surtos de COVID-19 na China chegaram às manchetes no início da semana de negociações.

Os investidores têm que continuar a ajustar as suas velas depois da inflação nos EUA subir para máximos de 40 anos em fevereiro. Como resultado, espera-se que a Federal Reserve aumente a sua principal taxa de juro em 0,25% para 0,50% quando se reunir amanhã, quarta-feira, 16 de março. Os ativos que deverão observar reações a curto prazo inclui o 'safe-haven' USD, ouro e ações bancárias.

O preço do ouro, à primeira vista, caíram das altas recentes desde a semana passada, quando a alta inflação nos EUA elevou as expectativas de um aumento da taxa e fortaleceu o dólar - que é inversamente correlacionado aos preços do ouro.

Estagflação

Os receios de estagflação estão a aumentar à medida que os problemas do conflito na Europa obscureceram as perspectivas para o crescimento do PIB mundial. As taxas de inflação anuais parecem ter disparado à medida que as economias recuperam lentamente das suas rápidas quedas durante os períodos mais difíceis da pandemia de COVID-19.

Os mercados asiáticos caíram da noite para o dia com a notícia de que a China bloqueou o seu centro de tecnologia Shenzhen devido a surtos de COVID. Geralmente, há uma desaceleração ou interrupção completa da produção durante os bloqueios e já empresas multinacionais como Apple, Toyota e Volkswagen foram afetadas, segundo relatos nos jornais.

Os preços spot do petróleo bruto aumentaram dramaticamente nos primeiros dias do conflito na Ucrânia, aproximando-se de níveis nunca vistos desde 2007. O recente bloqueio da China reduziu as perspectivas de procura de energia e os preços do petróleo bruto estão agora sob pressão e a cair no momento da redação deste artigo.

Notícia do Dia FAQ

O que é o FOMC? O Federal Open Market Committee é o banco central dos EUA, responsável por definir a orientação das taxas de juro.

O que é a estagflação? A estagflação descreve um período de alta inflação e baixo crescimento económico.

O que é um aumento da taxa de juro? O FOMC reúne-se oito vezes por ano para emitir orientações sobre o Federal Funds Rate (FFR). A taxa básica sinaliza aos bancos quanto eles podem cobrar de outros bancos por manterem reservas em excesso durante a noite.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: