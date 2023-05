Foco no relatório do PIB dos EUA, queda do IPC no Reino Unido

Maio 24, 2023 20:48

O relatório preliminar do PIB dos EUA para o primeiro trimestre do ano estará entre os lançamentos de dados mais significativos para o resto da semana.

No Reino Unido, o relatório de inflação IPC mostrou que a inflação caiu acentuadamente em abril, chegando a 8,7% anuais. No entanto, o número ainda foi superior aos 8,2% previstos pelos economistas.

O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) elevou os custos dos empréstimos em 25 pontos base, conforme esperado. No seu anúncio pós-reunião, o conselho do RBNZ enfatizou que “o OCR precisará de permanecer num nível restritivo no futuro previsível, para garantir que a inflação dos preços ao consumidor volte à faixa de meta anual de 1-3%, ao mesmo tempo em que apoia o emprego máximo sustentável.”

Relatório preliminar do PIB do primeiro trimestre de 2023 dos EUA

Espera-se que o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgue dados preliminares sobre o crescimento do PIB do país no primeiro trimestre de 2023. De acordo com a previsão dos economistas, a taxa de crescimento do PIB dos EUA deve chegar a 1,1% trimestralmente. . Se confirmado, o valor corresponderá ao valor do quarto trimestre de 2022.

O valor do PIB será levado em consideração pelo conselho de administração do Federal Reserve, enquanto os formuladores de políticas do banco central tentam combater a inflação apertando a política monetária. A Associação Nacional de Economia Empresarial dos EUA (NABE) divulgou um relatório mostrando que o crescimento esperado do PIB este ano será de 0,4%, abaixo do crescimento de 0,9% em 2022. O relatório da NABE observou: “As taxas de juros devem cair e a inflação é deverá desacelerar em 2024, enquanto o crescimento do emprego deverá moderar e a taxa de desemprego aumentar”.

Relatório de Maio da Inflação IPC de Tóquio

O Departamento de Estatística Japonês publicará o relatório de Inflação do CPI de Tóquio em maio na manhã de sexta-feira. Os analistas de mercado esperam que a inflação do IPC de Tóquio suba, atingindo 3,9% em base anualizada. Em abril, o índice do IPC havia chegado a 3,5%. Analistas consultados pela Reuters esperam que o núcleo da inflação ao consumidor em Tóquio, considerado um dos principais indicadores de tendências nacionais, atinja 3,3% em maio.

No início do mês, o núcleo da inflação do CPI nacional chegou a 3,4% em uma base anual. O número manteve vivas as expectativas de um ajuste no estímulo massivo do Banco do Japão neste ano. Economistas do BNP Paribas observaram que “o BOJ provavelmente terá pouca escolha a não ser revisar para cima sua previsão de inflação em julho. Com o aumento das expectativas de inflação, a chance de um ajuste nas políticas pode estar aumentando."

Vendas no retalho do Reino Unido em abril

No Reino Unido, o Office for National Statistics (ONS) divulgará seu relatório de vendas no varejo de abril. Economistas sugerem que as vendas no varejo caíram 2,8% anualmente em abril. O alto custo de vida parece ter prejudicado as vendas no varejo, já que os orçamentos familiares do Reino Unido sofrem com a alta inflação, enquanto o aumento das taxas de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) não melhora a situação para os consumidores.

Um relatório da Retail Economics sugeriu: “As intenções de gastar no varejo estão colidindo com a priorização de gastos em áreas anteriormente perdidas durante a pandemia, incluindo as próximas férias de verão. Isso significa que um maior grau de cautela está sendo exibido ao gastar. Os compradores que desejam negociar os itens essenciais estão recorrendo aos descontos para reduzir o custo da loja semanal de alimentos”.

Relatório de abril de pedidos de bens duráveis ​​dos EUA

O relatório de Pedidos de Bens Duráveis ​​em abril é o último lançamento de dados importante vindo esta semana dos EUA. Analistas de mercado sugerem que os pedidos caíram 1,1% em abril na comparação mensal, embora o Census Bureau tenha registrado um aumento significativo de 3,2% em março. Os Pedidos de Bens Duráveis, divulgados pelo US Census Bureau, medem o custo dos pedidos recebidos pelos fabricantes de bens duráveis, o que significa bens planejados para durar três anos ou mais, como veículos motorizados e eletrodomésticos.

Em um artigo divulgado pela Brookings Institution, com sede em Washington, Ben Bernanke, ex-chefe do Federal Reserve, e Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI de 2008 a 2015, disseram que o aumento da inflação a partir de 2021 foi amplamente alimentado pelos mercados de energia e escassez de automóveis e outros bens duráveis.

