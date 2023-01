Foco na inflação do Reino Unido e vendas a retalho nos EUA

Os relatórios de inflação do Reino Unido e da Zona Euro e os dados de vendas a retalho provenientes dos EUA e do Reino Unido devem estar no centro das atenções na próxima semana. Enquanto o aumento dos preços spot do ouro atraiu a atenção de investidores e traders na semana passada, o Fórum Económico Mundial em Davos e vários relatórios sobre algumas das principais economias oferecerão um fluxo de dados financeiros valiosos.

Na sexta-feira, 13 de janeiro, os preços spot do ouro subiram acima da marca de $1900 pela primeira vez desde maio de 2022. Nos EUA, o Departamento do Trabalho (DoL) publicou o relatório de inflação IPC de dezembro, que mostrou uma queda de 0,1% no mês. Comentando o relatório, os economistas sugeriram que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos pode desacelerar o ritmo de alta dos juros.

Estes são alguns dos lançamentos de dados financeiros mais importantes da próxima semana:

Segunda-feira, 16 de janeiro

Na segunda-feira, 16 de janeiro, os mercados dos EUA estarão fechados devido ao Dia de Martin Luther King. Mais de 2500 líderes mundiais como políticos, investidores, banqueiros e analistas financeiros já estarão em Davos, na Suíça, para a reunião anual do Fórum Económico Mundial (WEF) pela primeira vez após 3 anos. Um relatório publicado pelo WEF esta semana observou que o aumento no custo de vida é um risco significativo de curto prazo para a economia global, com os analistas do WEF prevendo alta inflação de energia e alimentos para os próximos dois anos.

Outro relatório do WEF enfatiza que a atual crise energética pressiona o crescimento económico, acrescentando que recuar passos para trás de curto prazo, como aumentar a produção de eletricidade produzida a partir de subsídios ao consumo de carvão e energia, são arriscados.

Terça-feira, 17 de janeiro

O Bureau Nacional de Estatísticas da China publicará dados sobre o crescimento do PIB do país no quarto trimestre de 2022. Segundo a mediana das previsões de 49 economistas ouvidos pela Reuters, o PIB chinês cresceu 1,8% no último trimestre de 2022, em uma base anual, abaixo do crescimento de 3,9% observado no terceiro trimestre, devido ao endurecimento das regulamentações relacionadas com o Covid. A mesma pesquisa da Reuters mostrou que o PIB chinês provavelmente cresceu apenas 2,8% em 2022, já que os confinamentos pesaram na atividade e na confiança.

Os analistas de mercado também esperam o relatório de vendas no retalho chinês de dezembro. Os dados de vendas no retalho de novembro decepcionaram investidores e traders, pois mostraram uma queda de 5,9% ano a ano, muito pior do que o esperado -3,7%. De referir que o governo chinês decidiu levantar muitas das suas restrições à Covid-19 no início de janeiro, uma medida que poderá afetar as vendas a retalho em todo o país.

No Reino Unido, espera-se que o Office for National Statistics (ONS) publique os seus dados de taxa de desemprego para os 3 meses até novembro de 2022. A taxa de desemprego do Reino Unido ficou em 3,7% em outubro, enquanto o número de vagas permaneceu em níveis historicamente altos, apesar cinco quedas trimestrais sucessivas.

O Statistics Canada publicará os dados de inflação (IPC) de dezembro. O índice de preços ao consumidor do Canadá em novembro de 2022 aumentou 6,8% em relação ao ano anterior, após se manter estável em 6,9% nos dois meses anteriores. O conselho de administração do Banco do Canadá (BoC) disse que se concentrará nestes dados para decidir se deve aumentar os custos dos empréstimos.

Quarta-feira, 18 de janeiro

Espera-se que o conselho de administração do Banco do Japão anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro. Uma pesquisa da Reuters mostrou que a maioria dos economistas espera que o BoJ deixe as suas taxas de juro de referência inalteradas. No entanto, 4 em cada 10 participantes prevêm mudanças em abril, quando um novo governador será nomeado, ou em junho.

O Eurostat publicará o relatório final da inflação do IPC de dezembro da zona do euro. Em 6 de janeiro, dados preliminares mostraram que a taxa de inflação anual da Zona Euro suavizou de 10,1% para 9,2%, abaixo dos 9,7% previstos pelos economistas.

Os analistas de mercado também se concentrarão no relatório de inflação CPI de dezembro do Reino Unido, divulgado pelo ONS. Os dados de novembro mostraram que a inflação no Reino Unido ficou em 10,7%, perto de uma alta de 40 anos, com o aumento do custo de vida nas capas dos jornais e limitando os orçamentos disponíveis dos cidadãos. O governo do Reino Unido prometeu reduzir a inflação para um nível muito mais baixo até o final de 2023, enquanto o Banco da Inglaterra aumentou as taxas de juro para o nível mais alto visto nos últimos 14 anos.

Espera-se que o US Census Bureau publique o relatório de vendas a retalho de dezembro. As vendas a retalho nos EUA caíram a um ritmo mais forte do que o esperado em novembro, registando uma queda de 0,6% na comparação mensal. A queda ocorreu apesar da aceleração dos números de emprego e renda. Alguns economistas sugerem que a queda da procura no retalho pode forçar os produtores a reduzir os preços de bens e serviços.

Quinta-feira, 19 de janeiro

O Australian Bureau of Statistics (ABS) publicará o relatório de desemprego do país em dezembro. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente da Austrália ficou em 3,4% em novembro de 2022, inalterada em relação à baixa de três meses em outubro e em linha com as expectativas do mercado. Analistas do Commonwealth Bank disseram que, embora o mercado de trabalho tenha sido favorável aos funcionários em 2022, é provável que se torne mais equilibrado em 2023.

Investidores e traders examinarão os dados de inflação do CPI nacional do Japão para dezembro. O relatório de novembro mostrou que o núcleo da inflação estava em 3,7%, a leitura mais alta registada desde 1981. O Japão tem uma das taxas de inflação mais baixas do mundo e o banco central do país manteve a sua política monetária leve para impulsionar a economia.

Sexta-feira, 20 de janeiro

Os dados de vendas a retalho do Reino Unido de dezembro divulgados pelo ONS estarão em destaque na manhã de sexta-feira. Com a economia do país em dificuldades devido à alta inflação e ao aumento das taxas de juro, os economistas devem rever os números das vendas a retalho, que incluirão as compras feitas durante o Natal. Um relatório semelhante publicado pelo British Retail Consortium (BRC) em 10 de janeiro mostrou que os retalhistas britânicos tirem benefício de um aumento nas vendas (+6,9% a/a) em dezembro.

Pouco antes do início das comemorações do Ano Novo Chinês, o Banco Popular da China (PBoC) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. De acordo com uma pesquisa com economistas da Reuters publicada em 13 de janeiro, o banco central provavelmente manterá suas taxas de juro de referência inalteradas pelo quinto mês consecutivo.

