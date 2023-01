Fed, BCE e BoE anunciarão decisões sobre as taxas de juro

Janeiro 30, 2023 12:23

As decisões sobre taxas de juro vindas da Reserva Federal (Fed), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) vão dominar as notícias esta semana. Todos os três provavelmente aumentarão os custos dos empréstimos, já que as suas políticas de aperto monetário visam aliviar a pressão inflacionária. Embora a maioria dos economistas não espere surpresas, o aumento das taxas de juro pode criar volatilidade no mercado e afetar as taxas de câmbio do dólar americano, do euro e da libra esterlina.

Outros próximos lançamentos de dados financeiros incluem o NBS Manufacturing PMI da China (dezembro de 2022), o relatório de vendas de retalho alemão (dezembro de 2022) e a pesquisa US ISM Manufacturing PMI (janeiro de 2023).

A Fed provavelmente aumentará as taxas de juro em 0,25%

Na quarta-feira, 1 de fevereiro, espera-se que a Reserva Federal (Fed) dos EUA anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro. Alguns economistas prevêem que a Fed aumentará os custos dos empréstimos em 0,25%, elevando a meta entre 4,5% e 4,75%. Em dezembro de 2022, o Federal Open Market Committee (FOMC) da Fed elevou a taxa básica de juros em 0,5%, desacelerando após quatro aumentos consecutivos de 0,75%.

Os analistas de mercado sugerem que a Fed provavelmente prosseguirá com aumentos menores de juros nos próximos meses, já que a inflação parece estar a cair de acordo com os últimos relatórios. Estes observam que tal estratégia poderia ajudar a equilibrar o risco de redução da inflação sem afetar a taxa de desemprego do país.

Comentando sobre a economia dos EUA, os analistas do Commerzbank sugeriram que “a economia dos EUA cresceu fortemente 2,9% no último trimestre de 2022. No entanto, este provavelmente será o último trimestre forte por um tempo, especialmente porque os detalhes já não são tão encorajadores. Ainda esperamos que a economia entre em recessão devido aos grandes aumentos de juros da Fed.”

O BoE aumentará as taxas pela 10ª vez consecutiva?

Na quinta-feira, 2 de fevereiro, será a vez do Banco da Inglaterra anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro. O Comité de Política Monetária (MPC) do BoE provavelmente aumentará as taxas de juro em 50 pontos-base para 4%. Economistas observam que este pode ser o 10º aumento consecutivo de juros pelo BoE.

A economia do país sofre com uma inflação recorde que pesa nos orçamentos das famílias e das empresas. No entanto, o governador do BoE, Andrew Bailey, disse a repórteres na semana passada que a inflação pode ter dado uma guinada positiva depois de cair em novembro e dezembro.

Um relatório do banco ING sugeriu que “a combinação um tanto única de escassez estrutural de trabalhadores e, portanto, potencial para crescimento salarial persistentemente mais alto, bem como a sua exposição à crise energética da Europa, sugere que o Banco da Inglaterra será menos rápido em cortar taxas do que nos EUA."

BCE provavelmente aumentará custos de empréstimos mais uma vez

Espera-se que o BCE siga o BoE no aumento das taxas de juro a 2 de fevereiro. Uma pesquisa da Reuters mostrou que os economistas prevêem aumentos de 50 pontos-base nas próximas duas reuniões e um eventual pico de taxa de 3,25% em relação à taxa atual de 2%.

A chefe do BCE, Christine Lagarde, referiu na semana passada que a inflação na zona euro continua muito alta. Lagarde observou que “deixamos claro que as taxas de juro do BCE ainda terão que subir significativamente a um ritmo constante para atingir níveis suficientemente restritivos e permanecer nesses níveis pelo tempo que for necessário”.

O membro do conselho do BCE e governador do Banco da Irlanda, Gabriel Makhlouf, observou que “precisamos de continuar a aumentar as taxas na nossa reunião da próxima semana – dando um passo semelhante às nossas decisões de dezembro – e também na nossa reunião de março, embora as nossas futuras decisões políticas precisam de continuar a depender dos dados, dada a incerteza predominante”. O membro do conselho do BCE, Fabio Panetta, disse aos repórteres do Handelsblatt que o BCE não deveria se comprometer previamente com nenhuma política específica além de fevereiro.

Foco no relatório NFP dos EUA

Na sexta-feira, 3 de fevereiro, investidores e traders examinarão o relatório de janeiro das NFPs dos EUA, que será publicado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). Em geral, uma subida é vista como positiva para o dólar americano, enquanto uma queda pode enfraquecer o valor da moeda.

Economistas sugerem que 175.000 novos empregos foram adicionados à economia dos EUA em janeiro, ante 223.000 em dezembro. Espera-se que a taxa de desemprego nos EUA tenha subido, atingindo 3,6%. O número das NFP de dezembro superou as expectativas dos analistas, mostrando que o mercado de trabalho permaneceu forte, apesar da política de aperto monetário da Fed.

