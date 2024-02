IPC dos EUA e do Reino Unido como principal preocupação

Fevereiro 13, 2024 22:04

Os relatórios de inflação dos EUA e do Reino Unido estão sempre nos títulos principais das notícias financeiras e esta semana não é exceção. Na terça e quarta-feira, os analistas de mercado terão a oportunidade de saber como índice de preços do consumidor se ajustou nos EUA e no Reino Unido em janeiro.

Dado que as previsões relativas às políticas monetárias e às reduções das taxas parecem ter sido diferentes para ambas as economias, estes conjuntos de dados poderão proporcionar clareza e influenciar o valor do dólar americano e da libra esterlina face aos seus concorrentes.

Inflação IPC dos EUA em janeiro de 2024

Será que teremos mais um relatório de queda da inflação vindo dos EUA? Na tarde de terça-feira, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deverá divulgar a pesquisa de inflação do IPC de janeiro. Segundo alguns economistas, a inflação deverá ter caído para 3,0%, numa base anual, no primeiro mês do ano, descendo dos 3,4% registados em Dezembro.

A inflação global mensal deverá permanecer inalterada em 0,2%. Embora os níveis de preços pareçam ter uma trajetória descendente, a inflação subjacente permanece acima do objetivo de 3,9%. Os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) expressaram a sua vontade de examinar os dados, uma vez que estes parecem afastar as expectativas relativamente a um corte antecipado das taxas.

Inflação IPC do Reino Unido em janeiro de 2024

O relatório de inflação do IPC do Reino Unido para o mês de Janeiro deverá mostrar uma subida modesta de 4,2%, face aos 4,0% registados em Dezembro do ano passado. Na sua última reunião, o conselho de administração do Banco de Inglaterra (BoE) parecia estar pronto para tomar medidas se houvesse indicações de uma nova subida dos preços no consumidor. Comentando isto, alguns economistas sugeriram que, embora o aperto da política monetária tenha provavelmente chegado ao seu fim, os cortes nas taxas poderão ser adiados dependendo do status quo da economia.

Inflação IPC na Suíça cai para 1,3% em janeiro

De acordo com um inquérito do Gabinete Federal de Estatísticas, a inflação medida pelo IPC da Suíça caiu para 1,3% numa base anual em Janeiro, inferior ao valor de 1,7% esperado pelos analistas. O núcleo do IPC também caiu para 1,2%, face aos 1,5% registados em Dezembro.

Os economistas sugerem que o conselho do Banco Nacional Suíço (SNB) deve sentir-se confortável, uma vez que a inflação é inferior à meta estabelecida de 2%. Após a divulgação do relatório, o franco suíço perdeu terreno face ao euro. Os mercados prevêem um corte nas taxas para Junho, enquanto alguns analistas de mercado sugerem que o SNB poderia considerar reduzir os custos dos empréstimos em Março.

Inflação na Nova Zelândia continua alta, afirma governador do RBNZ

O governador do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, disse ao Comité de Finanças e Despesas que a inflação continua alta, pois atingiu 5,3% no terceiro trimestre de 2023 e mencionou que esta foi a razão pela qual o banco central manteve os custos dos empréstimos suspensos . O vice-governador do RBNZ, Christian Hawkesby, acrescentou que o sistema financeiro pode lidar com níveis de taxas tão elevados.

