O dólar americano continua a subir enquanto o euro tropeça

Novembro 17, 2021 23:23

Ontem, apesar da inflação estar no seu nível mais alto das últimas três décadas, o US Commerce Department reportou que as vendas a retalho aumentaram 1,7% em outubro, proporcionando à maior economia do mundo um forte início para o último trimestre de 2021.

Este é o terceiro mês consecutivo que as vendas a retalho nos EUA aumentaram e este último número superou significativamente as expectativas dos economistas de 1,4%.

As notícias ajudaram a impulsionar as ações dos EUA - com o Dow Jones, S&P 500 e NASDAQ a subir durante a sessão.

O aumento do otimismo também empurrou o dólar americano para cima, uma vez que este mantém o seu recente desempenho positivo, fazendo com que o índice do dólar americano feche o dia no seu nível mais alto desde julho de 2020.

Em contraste com o dólar, o euro continua a afundar enquanto a Europa luta com o aumento dos casos de Covid-19, que forçaram a Áustria, Alemanha e Holanda a reintroduzir medidas mais rígidas na tentativa de conter as infecções.

Como resultado, o EURUSD continuou em espiral descendente, caindo 7,4% desde o início de junho, atingindo entretanto um mínimo de 16 meses.

Levando tudo isto em consideração, não seria surpresa se o EURUSD continuasse a seguir a sua tendência de queda nas próximas sessões. No entanto, teremos de ouvir informações (que podem afetar este par cambial) da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que falará ainda hoje.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD Gráfico diário. Intervalo: 9 abril 2021 – 17 novembro 2021. Data registo: 17 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD Gráfico semanal. Intervalo: 11 outubro 2015 – 17 novembro 2021. Registo: 17 novembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

