Europa olha para a OPEP para alívio do petróleo bruto

Março 23, 2022 00:15

A Europa procurou a OPEP para alívio do petróleo bruto por meio da incerteza geopolítica que impulsiona a volatilidade nos mercados globais de energia.

Os futuros de petróleo bruto estão em alta mais uma vez nas negociações pré-mercado, à medida que os investidores se preocupam com a perspectiva de interrupções no fornecimento de um dos maiores fornecedores mundiais de petróleo bruto - a Rússia. Os líderes da UE pediram à OPEP que aumente a sua oferta e acelere o horizonte temporal do grupo para eliminar gradualmente os cortes do COVID-19.

A Arábia Saudita tem a maior capacidade de oferta dentro da OPEP, além de enfrentar as maiores exposições se os surtos de COVID-19 levarem a mais confinamentos – e menos procura por combustível. A situação é complicada pelo fato de que a OPEP e a Rússia coordenaram em geral as suas políticas de fornecimento de petróleo bruto desde 2016.

Enquanto isso, as economias do mundo estão a recuperar das recessões do COVID-19 e a procura por combustível pode aumentar mais rapidamente do que a oferta, criando a tempestade inflacionária perfeita. Falando de forma realista, até onde os preços do petróleo bruto podem chegar? Estes ainda não atingiram o nível de $147 por barril visto em 2008, mas a menos que os riscos da oferta diminuam, a volatilidade provavelmente continuará.

Noutras notícias, os mercados de investimento ainda favorecem o 'safe-haven' dólar, já que a Reserva Federal vislumbra mais aumentos nas taxas de juro e o presidente do banco central, Jerome Powell, disse que a inflação estava muito alta. O Índice do Dólar Americano continua a ser apoiado pela retórica agressiva à medida que os ativos denominados em USD, desde poupanças a Títulos do Tesouro, ganham atracção.

Preço do ouro 'spot'

O preço do ouro 'spot' permanece relativamente alto, mas os touros do ouro são moderados pelo fortalecimento do dólar, tornando o metal precioso um ativo mais caro no momento da redação deste artigo.

O mercado de ações na Europa está a sentir a tensão dos eventos geopolíticos e do aumento dos preços dos combustíveis, à medida que os investidores procuram mais orientação nos desenvolvimentos económicos. O euro permanece sob pressão à medida que crescem os receios de recessão e inflação. Os eventos financeiros a serem observados hoje incluem o discurso do presidente do BCE, Lagarde, que pode fornecer pistas sobre os planos do banco central de reduzir o QE (quantitative easing) ainda este ano.

FAQ

O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou The Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) é um poderoso grupo de 15 exportadores de combustíveis fósseis, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Nigéria.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: