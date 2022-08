EUR sob pressão com receios de recessão

Agosto 25, 2022 00:20

O euro permanece sob pressão e em paridade em relação ao dólar com os crescentes receios de recessão, mas a moeda única da zona do euro pode ver algum alívio amanhã, quando os resultados do PIB dos EUA forem divulgados.

O PIB anual preliminar para o segundo trimestre é esperado no nível de menos 0,8 por cento contra menos 0,9 por cento anteriormente. A questão é se a recessão técnica nos EUA vai se estabelecer e continuar no terceiro trimestre. Se os números mais recentes do Índice de Gerentes de Compras (PMI) servirem de base, há uma possibilidade distinta de que o crescimento negativo na maior economia do mundo possa persistir no curto prazo.

O S&P Composite PMI para os EUA caiu para 45 em agosto de 47,7 em julho, indicando novas contrações nos importantes setores de manufatura e serviços. Os serviços contribuem com a maior parte da atividade econômica para o PIB geral dos EUA. Somente os serviços profissionais, científicos e técnicos representaram 975,1 bilhões de dólares adicionados à produtividade em 2020.

Quando esse setor é atingido pela inflação e começa a se contrair, o único alívio de um Federal Reserve agressivo pode ser medidas fiscais como cortes de impostos e controle de preços. Até agora, há poucas evidências de que os formuladores de políticas fiscais dos EUA estejam tomando medidas conjuntas para evitar uma recessão severa, uma vez que a dívida nacional dos EUA ultrapassou os 30 trilhões de dólares no início deste ano. À medida que os riscos para o crescimento se acumulam, no entanto, isso pode mudar no quarto trimestre.

Chegando mais tarde hoje, o relatório de pedidos de bens duráveis ​​dos EUA para julho está na agenda dos traders de USD. O consenso atual do mercado é de uma contração de 2% em junho para 0,6% em julho, e qualquer desenvolvimento inesperado de baixa ou alta pode mover os pares de moedas do dólar.

Os comerciantes de Forex devem estar alertas para atualizações do banco central relatadas pela mídia que cobre o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje. Com a presença de banqueiros centrais e outras autoridades financeiras de todo o mundo, declarações à mídia feitas por importantes autoridades bancárias podem movimentar os mercados de câmbio.

Os discursos mais assistidos no simpósio bancário incluem os do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Espera-se que o peso-pesado do banco central mantenha uma retórica agressiva mesmo em um cenário de recessão e baixa inflação.

O último em nossa agenda de eventos comerciais com bandeira vermelha é o relatório de Vendas Pendentes de Casas dos EUA divulgado hoje mais tarde. O resultado de julho é esperado no nível de 0,8 por cento em comparação com menos 8,6 por cento em junho, e os comerciantes podem precificar quaisquer resultados inesperados no valor do dólar.

