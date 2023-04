Dólar Australiano: O que deve saber

Abril 14, 2023 22:29

O dólar australiano (AUD), ou “Aussie” como alguns traders o chamam, é uma das moedas mais fortes da região da Ásia-Pacífico. O dólar australiano está entre as principais moedas operadas nos mercados globais, contando com aproximadamente 6,0% do volume de negócios diário, valendo um valor médio de $479 biliões.

O Reserve Bank of Australia (RBA) em “Driver of the Australian Dollar Exchange Rate” observa: “As commodities representam uma grande parcela das exportações da Austrália e, portanto, os movimentos nos preços das commodities resultam em movimentos nos preços de exportação. Preços de exportação de commodities mais altos significam que mais dólares australianos são necessários para comprar a mesma quantidade de exportações de commodities da Austrália. Isso está associado a um aumento na procura por dólares australianos e a uma valorização. Na verdade, o dólar australiano é muitas vezes referido como uma moeda de commodity.”

Este blog fornecerá algumas informações úteis sobre o dólar australiano, a economia do país e a política monetária do RBA.

Flutuações do dólar australiano

O dólar australiano caiu em relação ao seu homólogo americano em março de 2020, atingindo o seu nível mais baixo desde 2003, atingindo um mínimo de $0,5510 a 19 de março. Um relatório do National Australian Bank (NAB), publicado em abril de 2020, observou que “o aumento da pressão descendente sobre o AUD/USD foi a queda nos preços das commodities, não apenas por causa do choque da procura da contração económica global em desenvolvimento, mas do colapso nos preços do petróleo de choques positivos de oferta”.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal AUD USD. Período: 1 de setembro de 2015 a 13 de abril de 2023. Registo: 13 de abril de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O dólar australiano subiu em relação ao dólar americano, atingindo um máximo de 3 anos a 1 de maio de 2021, mas perdeu terreno nos meses seguintes, atingindo um mínimo de 2 anos em outubro de 2022.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário AUD USD. Período: 6 de dezembro de 2022 a 13 de abril de 2023. Registo: 13 de abril de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Este ano, o dólar australiano ficou atrás da maioria dos seus pares do Grupo dos 10, perdendo 2,5% em relação ao dólar americano. Um relatório da Bloomberg sugeriu que a queda “veio num cenário de turbulência bancária nos EUA, queda nos rendimentos do Tesouro e a decisão do Reserve Bank of Australia de interromper os seus aumentos de juros para avaliar as perspectivas”.

O que deve saber sobre a economia australiana?

Segundo dados fornecidos pelo Banco Mundial, a economia australiana é a 13ª maior economia do mundo em termos de produto interno bruto (PIB) nominal. Uma pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) observou que a dívida do governo da Austrália era de 83,7% do PIB nacional.

O último World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o PIB australiano cresça 1,6% em 2023 e 1,7% em 2024; deve-se notar que a economia australiana cresceu 3,7% em 2022. O Tesouro da Austrália e o Reserve Bank of Australia (RBA) prevêem uma taxa de crescimento do PIB de 1,5% para 2023 e 2024.

O mesmo relatório do FMI disse que a inflação chegaria a 5,3% em 2023 e cairia para 3,2% em 2024. Os analistas do RBA prevêem que a inflação atinja 4,75% este ano e 3,5% em 2024.

O Ministro das Finanças da Austrália, Jim Chalmers, disse aos repórteres da ABC que “a situação no mundo se tornou mais complexa e desafiadora mesmo ao longo dos últimos meses. E assim, não estaremos completamente imunes a isso. O Departamento de Finanças espera que nossa própria economia desacelere consideravelmente ainda este ano. Por causa desta combinação de desaceleração da economia global e do impacto de taxas de juro mais altas, também. Então, temos muito vindo de todo o mundo.”

RBA avalia os efeitos da sua política monetária

A 4 de abril, o conselho de administração do RBA anunciou a sua decisão de interromper os seus planos de aperto na sua política monetária. A declaração pós-reunião disse que o efeito total do aumento substancial nas taxas de juro ainda não foi sentido. Os membros do conselho do RBA destacaram que a inflação ao consumidor parece ter atingido o pico, mas acrescentaram “que algum aperto adicional pode ser necessário para garantir que a inflação volte ao seu objetivo original”.

No seu relatório, os analistas de câmbio da Westpac escreveram: “À medida que os mercados australianos reabriram após a Páscoa, o preço do RBA para aumentar a cash rate em 25bp em maio foi de cerca de 25-30%. Uma subida em maio continua a ser o cenário de linha de base do Westpac antes dos dados vitais do IPC do primeiro trimestre em 26 de abril. Depois de maio, os preços de mercado começam a inclinar-se para a probabilidade de flexibilização.”

O governador do RBA, Philip Lowe, disse ao The National Press Club: "Um terceiro ponto é que o Reserve Bank Board está preparado para ter um retorno ligeiramente mais lento da inflação ao objetivo do que alguns outros bancos centrais. O nosso último conjunto de previsões tem a inflação a voltar ao seu objetivo original em meados de 2025."

Trading do dólar australiano e mitigação do risco

Os pares de moedas do dólar australiano, como AUD/USD, AUD/GBP ou mesmo AUD/NZD, são tópicos frequentes de artigos de notícias financeiras. No mundo do trading, o dólar australiano é uma moeda que chama a atenção por estar intimamente relacionada ao comércio de commodities e pela correlação da economia do país com a China.

Como acontece com todos os instrumentos de trading, a gestão de risco é crucial para todos os traders, especialmente os iniciantes. Como trader iniciante, pode estar exposto a perigos, como perder os seus fundos, pois provavelmente não terá experiência para julgar qual seria a direção correta de uma ação. Para melhorar o seu conhecimento sobre trading e a sua probabilidade de sucesso, seria melhor aprender a usar ferramentas de gestão de risco. O uso de ferramentas como ordem stop/loss, por exemplo, ajuda a minimizar os riscos ao operar. Como resultado, há menos pressão em cima de si e uma mente mais clara e leve para ajustar uma estratégia de trading da sua preferência.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

