Dólar americano valoriza antes do discurso de Jerome Powell

Novembro 09, 2023 00:55

O dólar americano ganhou algum terreno em relação aos seus concorrentes na manhã de quarta-feira, enquanto os mercados aguardam o discurso de Jerome Powell, previsto para o final do dia. As observações do Presidente da Fed na Conferência do Centenário da Divisão de Investigação e Estatística, em Washington, serão examinadas por economistas em busca de novas pistas sobre a próxima medida política do banco central.

Os preços do petróleo caíram perto do mínimo de 3 meses, à medida que prevaleciam os receios relativamente a uma queda da procura nos EUA e na China. Os analistas de matérias-primas do ING observaram que “o mercado está claramente menos preocupado com o potencial de perturbações no fornecimento no Médio Oriente e, em vez disso, concentrado num alívio da balança”.

No Reino Unido, o economista-chefe do Banco de Inglaterra (BoE), Huw Pill, disse que um primeiro corte nas taxas do BoE em Agosto de 2024 “não lhe parece totalmente irracional”. Comentando a política monetária, acrescentou “mas se tivermos uma política restritiva durante demasiado tempo, então o perigo é... desencadearmos uma recessão, desencadearemos um abrandamento excessivo da economia”.

Relatório de outubro do IPC da China

O Gabinete Nacional de Estatísticas (DNE) publicará dados sobre a inflação da China em Outubro. Os economistas esperam que a inflação global chegue a –0,1% numa base anual e 0% numa base mensal. Um regresso à deflação, após um crescimento muito baixo em Agosto e uma leitura do IPC de 0% em Setembro, teria impacto nos esforços do governo para restaurar a confiança na economia da China. A economia chinesa permanece num estado frágil devido à fraca confiança dos consumidores e a uma grave crise de liquidez no sector imobiliário.

Dados preliminares do PIB do Reino Unido, terceiro trimestre de 2023

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publicará dados preliminares do PIB para o terceiro trimestre de 2023 na sexta-feira. Os analistas de mercado esperam que a taxa de crescimento do PIB seja de 0,5% numa base anual e –0,1% numa base trimestral. Os economistas sugerem que poderá ter ocorrido uma contracção do PIB, uma vez que as empresas reduziram as suas actividades devido à procura mais fraca dos consumidores.

O conselho de administração do BoE sugeriu que a economia deverá registar um crescimento de 0% até 2025, enquanto a inflação caiu para 6,7%, mas ainda longe da meta de 2% do BoE. Espera-se que o Chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, entregue a Declaração de Outono em 22 de Novembro, com o governo a descartar quaisquer cortes no imposto sobre o rendimento que possam potencialmente proporcionar alívio aos consumidores.

Commerzbank: Preços do ouro provavelmente chegarão a $2.000 dólares

À medida que os preços do ouro continuam a cair desde a última sexta-feira, os analistas de matérias-primas do Commerzbank sugerem que o metal precioso perde parte do seu prémio geopolítico. No seu relatório aos investidores, observam que “o dólar americano e os rendimentos das obrigações não são atualmente os principais impulsionadores do preço do ouro. A escalada do conflito no Médio Oriente e a consequente procura de ouro como 'porto seguro' desempenharam um papel fundamental na recuperação desde o início de Outubro. Dado que o conflito no Médio Oriente não aumentou ainda mais até agora, apesar da ofensiva terrestre do exército israelita na Faixa de Gaza, o preço do ouro parece estar novamente a perder parte do seu prémio de risco geopolítico. Parece que $2.000 dólares será o melhor valor para o preço do ouro neste momento.”

Por outro lado, economistas da ANZ observaram num relatório que as compras de ouro pelos bancos centrais em todo o mundo continuam a ser um factor de apoio aos seus preços. A China é mencionada como exemplo na sua nota, sublinhando que “a China aumentou as suas reservas de ouro pelo 12º mês consecutivo em Outubro, com as suas reservas a aumentarem cerca de 740.000 onças (~23t), de acordo com dados oficiais”.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.