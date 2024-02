Dólar americano pressiona os mercados emergentes

Fevereiro 13, 2024 02:50

As moedas dos mercados emergentes podem não ser a primeira escolha de um trader para incluir numa estratégia, mas ganharam alguma popularidade entre os traders que gostariam de diversificar as suas carteiras de trading de divisas.

A maioria dos mercados emergentes são grandes em termos de consumo, o que os torna atraentes para os investidores e estabelece uma relação estreita entre as suas moedas e as principais moedas, como o dólar americano e o euro.

Neste artigo, terá a oportunidade de ler mais sobre a ligação entre algumas das moedas mais populares dos mercados emergentes, como o rand sul-africano (ZAR), o peso mexicano (MXN), a lira turca (TRY) e o dólar americano (USD), bem como quais são as previsões para este ano.

Dólar americano ganha força no início de 2024

Uma sondagem da Reuters, publicada a 7 de Fevereiro, mostrou que as moedas dos mercados emergentes poderão ter dificuldade em ganhar terreno face ao dólar americano este ano. A razão é que os dados financeiros provenientes dos EUA reflectem uma economia que enfrentou o impacto da política monetária restritiva implementada pela Fed, mas que ainda permanece resiliente, especialmente no sector do mercado de trabalho.

Embora a inflação tenha diminuído nos últimos meses, relatórios completos relacionados com uma variedade de sectores económicos parecem afastar quaisquer expectativas de redução das taxas por parte da Reserva Federal dos EUA (Fed). A ferramenta CME Fedwatch mostra que há apenas 20% (no momento em que este artigo foi escrito) de hipótese de reduzir os custos dos empréstimos na próxima reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) agendada para 20 de março.

Como resultado, o Índice do Dólar Americano (DXY), que mede a força da moeda dos EUA face a um cabaz de seis principais moedas, atingiu o máximo de três meses na primeira semana de Fevereiro, subindo 2,68% desde o início do ano. ano. O dólar está a caminho de um dos melhores inícios anuais das últimas décadas.

Rand Sul-africano: A estagnação das reformas prejudica a economia

Não é segredo que a economia sul-africana tem enfrentado problemas à medida que as reformas estagnaram e os extensos cortes de energia prejudicaram a produtividade, um problema comum devido à falta de manutenção da rede.

A Fitch Ratings prevê que o crescimento real do PIB acelere para 0,9% em 2024 e 1,3% em 2025, face a uma estimativa de 0,5% em 2023. No entanto, os seus analistas enfatizaram as questões críticas da economia no seu relatório, dizendo: “O IDR 'BB-' da África do Sul é limitado pelo baixo crescimento real do PIB, por um elevado nível de desigualdade, por um rácio elevado e crescente da dívida pública em relação ao PIB e por uma trajetória modesta de consolidação orçamental. O crescimento é dificultado pela escassez de energia que deverá continuar no curto e médio prazo, embora numa magnitude inferior à dos últimos meses, e por um setor logístico em dificuldades.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR - Gráfico Diário. Data: 29 de setembro de 2023 a 9 de fevereiro de 2024, registado a 9 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Os economistas do Nedbank esperam que o rand sul-africano permaneça sob pressão até que ocorram eleições locais e a trajetória fiscal seja resolvida. O Rand Sul-africano caiu face aos seus principais rivais em 2023 devido a factores globais, mas as influências internas e os problemas políticos poderão desempenhar um papel significativo em 2024. Um relatório do Nedbank sugeriu que o Banco de Reserva da África do Sul (SARB) poderia começar a cortar as taxas em Julho e acrescentou que “o SARB poderá antecipar o primeiro corte para Maio se o rand se mantiver estável perto das eleições e os EUA iniciarem a sua flexibilização monetária mais cedo do que a maioria espera”.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR - Gráfico Mensal. Data: 1 de maio de 2016 a 9 de fevereiro de 2024, registado a 9 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Analistas em conversa com repórteres da Reuters observaram que “um aumento prolongado do dólar americano pode ter causado parte da fraqueza (do rand), mas a África do Sul não fez nenhum favor a si mesma e não se destacará como uma moeda para comprar, a menos que o estado tome medidas drásticas de reforma”.

Peso mexicano: eleições presidenciais podem causar volatilidade

Tal como as eleições nos EUA estão marcadas para Novembro, o México tem as suas próprias eleições presidenciais marcadas para 2 de Junho. O México emergiu como a principal fonte de bens importados para os Estados Unidos, ultrapassando a China pela primeira vez nos últimos vinte anos. De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, o valor total dos bens importados do México aumentou 5% em 2023.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN - Gráfico Mensal. Data: 1 de maio de 2016 a 9 de fevereiro de 2024, registado a 9 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Segundo analistas do ING, o peso mexicano é uma das moedas que se destaca no grupo de mercados emergentes. Num relatório observam que “no entanto, o México tem actualmente taxas reais muito elevadas – 6% utilizando a inflação actual – e parece pouco provável que uma redução modesta cause demasiados danos. Ao mesmo tempo, a ação do preço do MXN mostra que é demasiado cedo para perder os rendimentos implícitos de 11% no Peso devido à ameaça de que Donald Trump possa ou não ser eleito presidente em Novembro. Ainda estamos muito positivos em relação ao Peso.”

Os analistas da Pimco estão optimistas em relação ao peso mexicano, observando que “os fundamentos irão diminuir qualquer tipo de volatilidade a curto prazo para nós. Diminuímos um pouco o zoom e observamos as partes fundamentais da história mexicana. Embora possa haver alguma volatilidade em torno das eleições, os fundamentos ainda são muito bons.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN - Gráfico Diário. Data: 28 de setembro de 2023 a 9 de fevereiro de 2024, registado a 9 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Comentando os planos de taxas de juro do Banco do México, os analistas do Commerzbank afirmaram: “A economia real mostra agora sinais claros do impacto das taxas de juro elevadas. Dependendo de haver hoje mais ou menos evidências de que os cortes nas taxas são iminentes, o Peso poderá ficar sob pressão. Mas mesmo que não haja indícios, um primeiro corte nas taxas em Março não parece improvável neste momento, dada a evolução da inflação subjacente e o abrandamento do crescimento económico. A menos, é claro, que a inflação fique fora de controlo novamente.”

Lira turca: mais apertos na política monetária em breve?

Dado que as autoridades políticas turcas interferiram nas decisões do Banco Central da República da Turquia (CBRT) relativamente à política monetária, a economia local ainda se encontra numa espiral de valores de inflação elevados sem precedentes.

No seu relatório trimestral, publicado em 8 de fevereiro, o CBRT manteve inalteradas as suas previsões de inflação para 2024 e 2025 em 36% e 14%, respetivamente. A inflação anual na Turquia acelerou de 64,77% em dezembro de 2023 para 64,86% em janeiro de 2024, de acordo com os últimos dados oficiais.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY - Gráfico Diário. Data: 29 de setembro de 2023 a 9 de fevereiro de 2024, registado a 9 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Na semana passada, o governador do banco central da Turquia, Hafize Gaye Erkan, demitiu-se após menos de um ano no cargo e foi substituído por Fatih Karahan. O novo Governador prometeu preservar a política monetária restritiva até que a inflação caia para níveis consistentes com a meta estabelecida.

Nas suas observações, Karahan disse: “Estaremos atentos às expectativas de inflação e ao comportamento dos preços. Estamos prontos para agir em caso de qualquer deterioração nas perspectivas de inflação. Embora as nossas políticas comecem a produzir resultados, manteremos a nossa orientação política até alcançarmos uma estabilidade de preços permanente, reduzirmos a inflação na trajetória projetada e trazermos uma estabilidade de preços sustentável à nossa economia a médio prazo.»

Fonte: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY - Gráfico Mensal. Data: 1 de maio de 2016 a 9 de fevereiro de 2024, registado a 9 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

A nomeação de Fatih Karahan, antigo economista da Reserva Federal dos EUA, levantou a possibilidade de um maior aperto, com os economistas do Deutsche Bank a sugerirem que há espaço para mais 250 ou mesmo 500 pontos base de aperto antecipado, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Os analistas do ING afirmaram num relatório que “o TRY é uma das poucas moedas dos mercados emergentes com retornos totais positivos em relação ao dólar este ano. Com a baixa volatilidade entre mercados, parece que os investidores estão interessados ​​em assumir o risco cambial turco e tentar receber taxas. Tendemos a favorecer cautelosamente essas estratégias também.”

