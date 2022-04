Aproximam-se os discursos dos Bancos Centrais - EUA, Reino Unido, política monetária da UE em destaque

Abril 21, 2022 22:03

Os traders de Forex têm um dia inteiro pela frente com três discursos importantes de bancos centrais pelos chefes do BCE, BoE e Reserva Federal. Os pares de moedas USD, GBP e EUR podem movimentar-se com as informações vindas dos bancos centrais.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, está a lutar contra as pressões inflacionárias nos EUA e o seu discurso pode fornecer mais pistas sobre se este apoia um aumento de 0,5% ou 0,75% na taxa de juro na reunião do banco central em maio. Pelo lado positivo, o crescimento do PIB e do emprego nos EUA é atualmente forte.

Qualquer retórica mais agressiva pode fortalecer o 'safe haven' USD. A moeda mais recentemente subiu contra as suas concorrentes com as perspectivas de taxas de juro mais altas nos EUA.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, enfrenta a possibilidade de desaceleração do crescimento na zona do euro combinada com o aumento da inflação relacionado com os eventos geopolíticos na Europa Oriental. Esperava-se amplamente que o BCE iniciasse o aperto monetário no terceiro trimestre, mas os eventos económicos e geopolíticos alcançaram o banco central, colocando os decisores de política monetária na difícil posição de manter uma direção dovish contra os ventos contrários.

O que confronta o governador do BoE, Bailey, é o inimigo de todos os decisores de política monetária – máximos de 30 anos na taxa de inflação. A taxa de inflação atingiu 7 por cento em março devido à pressão ascendente dos preços 'spot' do petróleo bruto, levando os preços a consumidor muito além da meta de inflação de 2 por cento.

Relatórios de ganhos do mercado de ações

Os investidores devem saber mais sobre os resultados do primeiro trimestre de várias empresas listadas de grande capitalização. Nextera Energy Inc divulga seu relatório Q1 hoje, juntamente com AT&T e Blackstone.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.