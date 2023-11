Dificuldades da cadeia de fornecimento global em 2024?

Novembro 11, 2023 02:35

A cadeia de fornecimento global recebeu um impulso após a pandemia do coronavirus, à medida que as empresas retomaram as suas atividades com um número sem precedentes de cargas viajando por todo o mundo para satisfazer as necessidades dos consumidores.

No entanto, o feedback das empresas marítimas sobre a atividade do mercado em 2024 não é tão positivo quanto os investidores gostariam. Como resultado de previsões negativas, algumas das principais companhias marítimas envolvidas na cadeia de fornecimento global começaram a ajustar os seus planos futuros para resistir a uma potencial recessão.

Se quiser saber mais sobre as atualizações mais recentes sobre a cadeia de fornecimento global e o que os investidores e traders podem esperar, continue a ler o nosso artigo.

Pesquisa sobre a cadeia de fornecimento da CNBC prevê que a recessão de cargas continuará em 2024

No dia 7 de novembro, a CNBC publicou a sua Pesquisa sobre a Cadeia de Fornecimento realizada entre executivos de logística que controlam encomendas de fabricação e transporte de cargas. A pesquisa tem acesso a dados sobre os pedidos que os transportadores fazem às empresas manufatureiras, incluindo a retirada de produtos nos portos e a sua distribuição aos retalhistas. Graças a estes dados, os investidores podem ter uma ideia do que está por vir nos próximos 3-4 meses.

A maioria dos executivos de logística entrevistados pelos repórteres da CNBC disseram que as taxas de carga envolvendo encomendas provavelmente cairão pelo menos 5% no primeiro trimestre de 2024, enquanto apenas 20% deles acreditam que as taxas de carga completas permaneceriam intactas ou aumentariam no mesmo período de tempo.

Os especialistas observam que verifica-se uma procura fraca por encomendas perto do Ano Novo Lunar, que é um dos feriados mais importantes na China. No entanto, a pesquisa sugere que, apesar da queda da procura e das elevadas taxas de juro, o mercado poderá recuperar no segundo semestre do próximo ano.

Yellow e Convoy chocam contra uma parede

Deve-se notar que a empresa de transporte rodoviário Convoy, do responsável pela Amazon, Jeff Bezos, já foi vítima da crise da cadeia de fornecimento quando esta entrou em colapso em outubro de 2023. Executivos seniores atribuíram a paralisação das operações ao “colapso sem precedentes do mercado de cargas” e ao “aperto monetário dramático”. ”

No início do verão, a Yellow, uma empresa de transporte rodoviário dos EUA com quase um século de história, faliu, embora tivesse pedido emprestado 700 milhões de dólares utilizando um empréstimo federal para enfrentar as consequências da pandemia. Os recursos da Yellow incluíam 30 mil funcionários e 12 mil caminões. Alguns analistas de mercado sugeriram que a empresa não conseguiu ajustar-se ao ambiente e implementar mudanças devido a conflitos internos. De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a indústria de transporte rodoviário transporta 75% de toda a carga nos Estados Unidos.

AP Moller-Maersk ajusta estratégia para 2024 e prossegue com cortes de pessoal

A AP Moller-Maersk (MAERSK.A.DK), uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, anunciou que cortaria 3.500 empregos adicionais, elevando o total para 2023 para 10.000. A AP Moller-Maersk controla cerca de 18% do comércio global de contentores.

O presidente-executivo da Maersk, Vincent Clerc, observou que “a nossa indústria enfrenta uma nova normalidade com uma procura moderada, preços novamente em linha com os níveis históricos e pressão inflacionista na nossa base de custos. Desde o verão, temos visto um excesso de capacidade na maioria das regiões, provocando quedas de preços e nenhum aumento perceptível na reciclagem ou inatividade de navios.”

No início do mês, a AP Moller-Maersk publicou os seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2023, que corresponderam às expectativas. De acordo com o relatório publicado no seu site, “os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023 estiveram em linha com as expectativas num ambiente de mercado difícil, com taxas bem abaixo do seu pico de 2022”. Na orientação financeira para 2023, os seus executivos prevêem um crescimento global do volume de contentores na faixa de -2% a -0,5%, em comparação com -4% a -1% anteriormente.

Hapag-Lloyd reduz perspectiva à medida que lucros líquidos caem

A Hapag-Lloyd (HLAG), o quinto maior navio de transporte de contentores do mundo, registou um resultado líquido de 3,2 mil milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023. O número caiu 77% numa base anual, forçando os analistas da Hapag-Lloyd a cortar a sua previsão de lucros para o ano inteiro.

“Os resultados estão significativamente abaixo do nível do ano anterior devido à grave mudança nas condições de mercado”, foi observado no relatório anexo. O CEO da Hapag-Lloyd, Habben Jensen, observou que “se as taxas spot não recuperarem, poderemos enfrentar alguns trimestres desafiadores neste ambiente de mercado moderado”.

Em relação às perspectivas para 2024, o responsável da empresa alemã acrescentou: “Vemos expectativas para taxas de contrato que são irrealistas e, nesses níveis, não vamos fechar porque não vamos fechar contratos onde com certeza vamos perder muito dinheiro. Preferimos eliminar o custo e a capacidade. As expectativas ainda estão muito amplas, mas espero que os contratos fechados que expiram no início do ano estejam acima dos níveis spot que vemos hoje.”

Seca no Canal do Panamá afeta transporte de mercadorias

Como a queda da procura e o aumento dos custos não eram problemas suficientes, a seca no Panamá começou a ter impacto no transporte de mercadorias. A partir de Novembro, as autoridades do Canal do Panamá impuseram cortes no tráfego de navios que deverão atingir uma redução de mais de 40% de navios até Fevereiro, devido a uma seca contínua.

O problema no Canal do Panamá provavelmente criará problemas no fluxo comercial, já que 40% de todo o tráfego de contentores dos EUA passa por lá. Para enfrentar o problema, as empresas marítimas descarregam as suas cargas de um lado do Canal e transportam-nas por estrada para o outro lado, causando atrasos significativos nas entregas.

Cadeia de fornecimento e empresas de transporte: trading e gestão de risco

Embora as previsões relativas às empresas marítimas, ao transporte de mercadorias e à cadeia de fornecimento em geral não pareçam ser particularmente positivas para 2024, ninguém pode falar com certeza sobre o futuro. Como o sector da cadeia de fornecimento poderá enfrentar uma recessão no próximo ano, poderá haver oportunidades, bem como armadilhas, para as quais os traders iniciantes devem preparar-se.

Se estiver apenas a começar a operar, terá que se esforçar para atualizar as suas capacidades de trading. Operar não é fácil, pois o tempo, a paciência e o conhecimento de como agir são fundamentais. A aquisição de conhecimento deve ser o primeiro objetivo de um trader iniciante, a fim de tornar a execução de uma estratégia de trading o mais tranquila possível. Os traders podem encontrar materiais educacionais, como webinars, guias de procedimentos, artigos e exemplos na Internet, que podem ajudá-los a tornarem-se mais confiantes e informados.

Uma coisa que os traders iniciantes não devem ignorar é o uso máximo possível de ferramentas de gestão de risco. As plataformas de trading modernas vêm com uma ampla gama de ferramentas de gestão de risco, como ordens stop-loss, que minimizam os riscos se usadas corretamente. Estas ferramentas ajudam os traders principiantes a não se exporem a riscos desnecessários quando os mercados movem-se contra os seus objetivos. As ferramentas de gestão de risco ajudam os traders a mitigar potenciais situações de stress, portanto, aprender como usá-las deve estar no topo da lista de todos os traders que começaram à relativamente pouco tempo.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.