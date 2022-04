Destaque para o AUD, USD com receios de inflação

Abril 05, 2022 20:25

Os decisores de política monetária na Austrália e nos EUA divulgam atualizações sobre as suas perspectivas para esta semana com um possível efeito cascata sobre o AUD e o USD enquanto existem receios de inflação.

Como esperado, o Reserve Bank of Australia (RBA) manteve sua principal taxa de juro em 0,1% na sua decisão de abril, adiando um aumento da taxa mesmo com o aumento das pressões inflacionárias na Austrália. Os traders notaram que o banco central abandonou a sua retórica de 'paciência' dovish, sinalizando aumentos futuros das taxas de juro.

Os decisores de políticas fiscais e monetárias da 13ª maior economia do mundo esperam que a inflação atinja o nível de 4,5% este ano, mas aumentar as taxas de juro muito rapidamente provavelmente fortaleceria o AUD no médio prazo, ao mesmo tempo em que diminuiria a competitividade das suas exportações de matérias-primas para importantes parceiros comerciais na Ásia.

O FOMC divulga a ata da reunião de março na quarta-feira. Os investidores aguardam mais detalhes sobre as perspectivas do banco central e irão procurar sinais sobre o próximo aumento da taxa de juro, que deve ser de 0,5 por cento no momento da redação deste artigo.

O relatório do PMI de serviços ISM dos EUA para março está programado para ser divulgado hoje, com um possível efeito indireto sobre o dólar. O benchmark PMI de serviços ficou acima do nível de 50 em fevereiro, indicando uma perspectiva mais otimista. Combinado com um mercado de trabalho forte, os traders podem esperar razoavelmente mais do mesmo. Quaisquer surpresas podem pesar sobre o dólar diante das pressões inflacionárias.

Preços spot do petróleo bruto

Os eventos geopolíticos continuam a suportar os altos preços spot do petróleo bruto, pois os riscos do lado da oferta ofuscam a recuperação da COVID-19 da economia global. O conflito na Ucrânia ainda pesa sobre o sentimento de mercado, já que os investidores esperam mais garantias de acordo de paz e permanecem sensíveis às notícias sobre a escassez de petróleo bruto da Rússia.

Ações em destaque

As ações do Twitter subiram com o sentimento de mercado positivo quando a semana de negociação foi aberta e Elon Musk divulgou uma participação de 9,2% na empresa de micro-blogs no valor de cerca de 3 biliões de dólares.

Outra empresa associada a Elon Musk – a Tesla – anunciou fortes vendas de veículos para o primeiro trimestre. As notícias suportaram o preço das ações da Tesla e chegam a um momento em que a economia dos EUA está em recuperação da crise relacionada com o COVID-19.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.