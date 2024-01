Decisões sobre taxas de juro e pacote de estímulos na economia chinesa

Janeiro 23, 2024 21:33

As principais decisões sobre taxas de juro dos bancos centrais estão de volta à nossa agenda esta semana. Na manhã de terça-feira, o Banco do Japão (BoJ) manteve os custos dos seus empréstimos inalterados, conforme previsto. Seguindo o BoJ e o Banco Popular da China (PBoC), que mantiveram a sua política inalterada na segunda-feira, o Banco do Canadá deverá anunciar as suas atualizações de política monetária na quarta-feira.

De acordo com um relatório da Bloomberg, as autoridades chinesas estão prontas para utilizar um pacote de estímulos de cerca de 278 mil milhões de dólares para apoiar os seus mercados bolsistas em dificuldades. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse ontem que “devemos tomar medidas mais poderosas e eficazes para estabilizar o mercado e a confiança”.

O índice Hang Seng subiu 3% na terça-feira, devido às notícias do pacote de estímulo. De referir que o índice de Hong Kong perdeu quase 14% do seu valor em 2023, tornando-se o índice com pior desempenho na região.

Decisão sobre a taxa de juro do Banco do Japão (BoJ)

No início da manhã, o conselho de administração do BoJ anunciou que manteria as taxas de juro inalteradas, bem como a sua política de controlo da curva de rendimentos (yield curve), conforme esperado. Os decisores políticos do BoJ reduziram a sua previsão de crescimento médio para o aumento central dos preços ao consumidor para 2,4% no ano fiscal de 2024, face aos 2,8% previstos em Outubro.

O Governador do BoJ, Kazuo Ueda, sublinhou que o banco central não hesitaria em tomar medidas adicionais de flexibilização, se necessário. Alguns economistas sugerem que o BoJ poderia abolir a sua política de taxas negativas não antes de Abril, pois esperava ver se haveria um aumento salarial substancial como resultado das próximas negociações salariais.

Relatório do IPC do quarto trimestre de 2023 da Nova Zelândia (RBNZ)

O Statistics New Zealand divulgará o seu relatório de inflação do IPC do quarto trimestre de 2023 no final da noite. De acordo com as previsões dos analistas, a inflação medida pelo IPC deverá atingir 4,7% numa base anual, registando uma queda significativa face aos 5,6% no terceiro trimestre do ano.

O relatório do Instituto de Investigação Económica da Nova Zelândia (NZIER), publicado em 16 de Janeiro, mostrou que 10% das empresas esperam que a economia se deteriore nos próximos seis meses, abaixo dos 49% no terceiro trimestre.

Economistas do ANZ Bank New Zealand referiram que: “A economia inesperadamente ganhou impulso no final de 2023. O RBNZ ficará satisfeito em ver a queda nos indicadores diretos de inflação, mas cauteloso com os indicadores de previsão que sugerem um risco de que a economia possa estar a ganhar fôlego antes que o trabalho de combate à inflação esteja concluído.”

Decisão sobre taxa de juro do Banco do Canadá (BoC)

No Canadá, o BoC deverá manter a sua taxa diretora em 5%, enquanto os analistas esperam que o conselho mantenha um tom “hawkish” na sua declaração pós-reunião. O Statistics Canada anunciou que o índice de preços ao consumidor subiu 3,4% em dezembro numa base anual, após um aumento de 3,1% no mês anterior.

Como resultado do aumento da inflação, os analistas de mercado adiaram as previsões de corte das taxas de Abril para Julho, pois sugeriram que o banco central do país poderia reavaliar a sua abordagem em relação à política monetária.

Os analistas do Royal Bank of Canada mencionaram num relatório que “em termos da definição real da política monetária, a evolução económica tem sido suficientemente suave para reforçar que não serão necessários mais aumentos das taxas de juro, mas a inflação (e o crescimento dos salários) também foram demasiado rígidos para pressionar o BoC a considerar iniciar um ciclo de flexibilização ainda."

Decisão sobre taxa de juro do Banco Popular da China

Na segunda-feira, o PBoC anunciou a sua decisão de manter inalterados os custos dos empréstimos. A decisão esteve em linha com as expectativas dos economistas. De acordo com alguns economistas, as taxas constantes mostram o desejo de garantir que o montante de crédito existente seja utilizado de forma eficiente, uma vez que os esforços anteriores para aumentar a oferta monetária ainda não se traduziram numa melhoria significativa no endividamento real.

Os analistas de mercado da Bloomberg Economics observaram que “vemos o PBOC reduzir as taxas em 10 pontos base neste trimestre, o que também deverá levar a uma descida das taxas de juro mais amplas. O crescimento lento e a crescente pressão deflacionista mostram que a economia precisa de um apoio político mais forte – e rapidamente. Um corte esperado na taxa básica do PBOC daria aos bancos espaço para reduzir as taxas de empréstimo.”

Trading com uma Conta Demo sem risco

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.