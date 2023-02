Toda a atenção nas decisões de taxa de juro da Fed, BCE e BoE

Fevereiro 01, 2023 23:25

A atenção dos investidores e traders estará voltada para as reuniões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE) marcadas para hoje e amanhã. Os analistas de mercado sugerem que os três bancos centrais devem aumentar as suas taxas de juro de referência para reduzir as pressões inflacionárias. Na sexta-feira, os participantes do mercado terão a oportunidade de analisar o relatório das Nonfarm Payrolls dos EUA.

Por outras notícias, o Statistics New Zealand anunciou que a taxa de desemprego do país subiu para 3,4% no quarto trimestre de 2022, um pouco acima do previsto. Comentando sobre os dados da taxa de desemprego, um relatório da Westpac observou que “embora o mercado de trabalho esteja a num ponto de partida muito forte, há boas razões para esperar uma deterioração nos próximos anos. Em contraste, a inflação salarial continua em ascensão, e o ponto de inflexão provavelmente ocorrerá mais tarde. Continuamos a esperar um aumento de 0,5% na Official Cash Rate no final deste mês."

Reserva Federal dos EUA provavelmente aumentará as taxas de juro

Ainda hoje, espera-se que a Fed anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro. Analistas de mercado esperam que a Fed aumente os custos dos empréstimos em 25 pontos-base, para uma faixa de 4,5% a 4,75%. Este seria o menor aumento da taxa desde março de 2022.

Um relatório do Financial Times publicado em 30 de janeiro sugere que os membros do Federal Open Market Committee (FOMC) manterão uma postura “hawkish”, refletindo a sua vontade de continuar a aumentar as taxas de juro, embora a inflação pareça estar a desacelerar de acordo com as últimas pesquisas.

Os analistas do HSBC que falaram com a Bloomberg a 30 de janeiro sugeriram que a Fed poderia cortar as taxas em 1,00% antes do final de 2023. No entanto, estes observaram que “há uma quantidade pouco comum de incerteza sobre a trajetória da política monetária, dado o quão estranho este ciclo económico tem sido.”

Reunião do BoE: Mais um aumento da taxa de juro?

As últimas previsões dos economistas sugerem que o BoE seguirá a Reserva Federal no aumento da sua taxa básica de juro. De acordo com os vários relatórios publicados na comunicação social, o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE provavelmente aumentará a taxa em 50 pontos-base, levando-a para 4,00%. Este seria o segundo aumento consecutivo de 50 pontos-base na taxa.

Comentando a política monetária do BoE, alguns economistas disseram que a inflação elevada de salários e preços de serviços aponta para mais um aumento de juros em março, mas desta vez seria de 25 pontos base.

BCE provavelmente aumentará custos de empréstimos

Na quinta-feira, 2 de fevereiro, o conselho de administração do BCE irá reunir-se para decidir sobre sua política monetária. A chefe do BCE, Christine Lagarde, enfatizou em Davos que a política monetária do banco deve manter o seu curso. De acordo com as previsões dos economistas, o banco central da zona euro deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base para 2,5%.

Os analistas do ING observaram que “os decisores de política monetária do BCE acham que precisam de matar a inflação e só vão parar de subir a taxa quando virem uma grande melhoria nas perspectivas de inflação”. Economistas do Rabobank sugeriram que, embora o BCE deva aumentar as taxas de juro, os decisores de política monetária que gostam de um "aperto" agressivo podem enfrentar uma reação negativa, já que a inflação parece estar a recuar. O relatório do Rabobank disse que “os hawks do BCE ainda estão numa posição forte, mas não têm mais carta branca com sinais iniciais de alívio da inflação. O aumento de 50pb na reunião da próxima semana foi bem comunicado, então o foco estará no caminho a seguir.”

Relatório Nonfarm Payrolls dos EUA é esperado para sexta-feira

O relatório de janeiro do Nonfarm Payrolls (NFP) dos EUA publicado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) estará no centro das atenções na sexta-feira. Os economistas prevêem que as Nonfarm Payrolls aumentaram em 187.000 no primeiro mês de 2023. Estas aumentaram em 223.000 em dezembro de 2022, embora uma pesquisa da Reuters entre economistas previsse um aumento de 200.000.

O lançamento de dados de NFP dos EUA tende a desencadear volatilidade relacionada ao dólar dos EUA, pois um valor maior do que o esperado pode aumentar o valor da moeda, enquanto um número menor do que o previsto pode enfraquecer o dólar em relação a outras moedas.

