As decisões de política monetária do BoJ prejudicam o iene japonês

Novembro 01, 2023 02:16

O Banco do Japão (BoJ) anunciou que manteria as taxas de juros inalteradas, ao mesmo tempo que decepcionaria os participantes do mercado por não aumentarem o teto da yield do JGB de 10 anos de 1% para 1,25%. Como resultado, o iene japonês ficou sob pressão, perdendo terreno face ao dólar americano.

Um relatório do Eurostat sobre a zona euro mostrou que a inflação anual subjacente medida pelo IHPC caiu para 4,2% em Outubro, como esperado, enquanto o PIB real cresceu a uma taxa anual de 0,1% no terceiro trimestre de 2023.

Analisando outras notícias, a BP, uma das principais empresas produtoras de petróleo do mundo, anunciou uma queda acentuada nos lucros anuais, falhando nas estimativas dos analistas. O relatório anexo da BP sugeria que as restrições à produção da OPEP e uma esperada recuperação da procura poderiam apoiar os preços do petróleo.

Decisão da Taxa de Juro do Banco do Japão (BoJ)

O Banco do Japão manteve os custos dos empréstimos inalterados, como era esperado, mas alterou a linguagem utilizada para descrever o limite superior da yield das obrigações do governo japonês a 10 anos. A declaração pós-reunião do banco central japonês observou que “o Banco manterá o nível-alvo das yields dos títulos do governo japonês de 10 anos (JGB) em torno de zero por cento, conduzirá o controlo da yield curve com o limite superior de 1,0% para esses rendimentos como uma referência."

Nas suas observações, o Governador do BoJ, Kazuo Ueda, disse que iria examinar minuciosamente o efeito da política do governo nas perspectivas de inflação assim que esta fosse anunciada. Ueda observou que “até que tenhamos em vista o cumprimento da meta de inflação, tanto o YCC como a política de taxas de juro negativas estarão em vigor”.

PIB alemão cai no terceiro trimestre de 2023

O Gabinete Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis) publicou um relatório que mostra que o PIB do país encolheu 0,1% numa base trimestral no terceiro trimestre do ano. Os analistas da Destatis observaram que o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2023 foi revisto para 0,1%, dos 0% mencionados no seu relatório anterior.

O valor de crescimento negativo anunciado coloca a economia alemã apenas um passo antes da recessão. Os analistas do ING sublinharam que “o que é ainda pior é que a economia permanece actualmente pouco acima do seu nível pré-pandemia, mais de três anos depois. Estes dados por si só sublinham que a economia alemã se tornou, pelo menos, uma das retardatárias do crescimento da zona euro.”

Kazimir do BCE: “Tenho que permanecer no pico para os próximos trimestres”

O membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Peter Kazimir, destruiu as esperanças de cortes nas taxas implementados pelo banco central da zona euro. Nas suas observações, Kazimir observou que “as vozes que cunham o fim do ciclo de subida das taxas ‘devem segurar-se’, é demasiado cedo para declarar vitória e dizer que o trabalho está feito. Os riscos de inflação ascendente ainda não se dissiparam totalmente, pelo que devemos permanecer vigilantes. Um aperto adicional poderá ocorrer se os dados recebidos nos forçarem.”

O membro do conselho do BCE reiterou que os dados de inflação de Dezembro, bem como os de Março, poderiam funcionar como marcos em relação à política monetária do banco.

