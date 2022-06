Observação à decisão de taxa de juro da Fed, Venda a Retalho nos EUA

Junho 15, 2022 22:58

Os grandes eventos à frente nas notícias de trading são a decisão da taxa de juro de junho da Reserva Federal e as vendas no retalho dos EUA para maio. Hoje vamos dar uma vista de olhos no seu impacto potencial no sentimento e nas diferentes classes de ativos.

Espera-se que a Reserva Federal eleve a sua principal orientação de taxa de juro em 0,5 por cento, elevando a taxa geral para 1,5 por cento em sua busca para vencer a alta inflação. Um dos principais objetivos do Fed é manter a taxa de inflação na meta de 2%, mas depois que os dados mostraram que os preços cresceram 8,6% em maio, há um longo caminho a percorrer.

Ativos denominados em USD

O próprio dólar americano é o principal ativo em foco contra um fundo desfocado de sentimento de mercado incerto a baixista. A postura agressiva do Federal Reserve parece definida para o futuro próximo, o que significa um aumento constante nas principais taxas de juros e um USD mais forte. Do outro lado da escala estão as moedas contrárias do USD, como o EUR ou a GBP, ambas mais fracas em relação ao USD no momento da escrita.

Os ativos denominados em USD incluem petróleo bruto, títulos do Tesouro dos EUA, empréstimos e hipotecas comerciais denominados em USD, juntamente com poupança e outros tipos de títulos, como títulos bancários. É razoável esperar que, à medida que o dólar suba na compra de porto seguro, as classes de ativos vinculadas à moeda devem se valorizar no curto prazo, desde que a economia permaneça em território de crescimento. Esse é um grande 'se' para digerir por causa dos efeitos persistentes da crise do COVID-19 e do conflito na Ucrânia. Além disso, o aperto monetário significa o fim do programa de compra de ativos do Federal Reserve, então o peso agora está em outros participantes do mercado para manter a demanda por títulos do Tesouro dos EUA.

Vendas a retalho

À medida que o Fed anda na corda bamba com recessão de um lado e inflação do outro, referências econômicas como Vendas no Varejo têm ainda mais importância. Espera-se que as vendas no varejo para maio tenham caído para um crescimento de 0,2%, ante um crescimento de 0,9% em abril. Os resultados reais podem mover os pares de moedas USD, dependendo se houver surpresas para cima ou para baixo.

Ações de retalho

As ações de varejo são outra classe de ativos que pode sentir o impacto do último relatório de vendas de varejo, que pesquisa mais de 10 tipos de varejistas dos EUA. Varejistas de grande capitalização como Walmart, Amazon e Home Depot dependem dos gastos do consumidor para sua renda e, com os preços subindo, provavelmente estão sentindo um aperto em seus resultados.

As notícias de negociação em outras partes da economia global incluem a divulgação do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia, que deve ter subido para 3,3% em comparação com 3,1% anteriormente em base anual. Um resultado esperado pode não ser o resultado real, e os pares de moedas NZD podem se mover dependendo de como o benchmark se desenvolve.

