Crescimento da zona do euro com receios de recessão global

Agosto 18, 2022 00:35

O crescimento da zona do euro está em destaque com o receio de recessão global que aumentaram devido a uma recessão técnica nos EUA e à primeira greve para o Reino Unido – um quarto de crescimento negativo e alta inflação. A taxa de inflação do Reino Unido subiu para 10,1% em julho em uma base anual, acima do esperado, indicando mais aumentos nas taxas de juro no futuro próximo.

Os números preliminares de crescimento para a zona do euro foram divulgados hoje num momento em que traders e investidores estão no meio do aperto da política monetária de um lado do cenário económico e da inflação do outro.

Espera-se que o bloco tenha crescido a uma taxa de 0,7% em base trimestral, inalterada em relação ao primeiro trimestre. Em uma base anual, o mercado espera um crescimento no nível de 4% no segundo trimestre, que também permanece inalterado em relação ao mesmo período do ano passado.

Em relação aos EUA e ao Reino Unido, a União Européia parece estar em um caminho de crescimento, desde que os números cheguem aos níveis esperados. Quaisquer surpresas podem mover os cruzamentos da moeda EUR: um resultado positivo pode apoiar a moeda comum do bloco e uma surpresa negativa pode resultar em uma venda.

Em mais notícias relacionadas ao crescimento global, os EUA divulgam os números de vendas no varejo para julho ainda hoje. Espera-se que as vendas no varejo tenham caído de 1 por cento em junho para 0,1 por cento em julho, refletindo gastos mais fracos em meio à alta inflação e cautela em relação a um ambiente de aumento das taxas de juros.

Falando em taxas de juros crescentes, o FOMC divulga sua ata hoje e o relatório provavelmente definirá as expectativas para a próxima decisão da taxa em setembro. O Federal Reserve tem sido o banco central mais agressivo em termos de aumento das taxas de juros para controlar a inflação alta, mas como as pressões inflacionárias diminuíram ligeiramente nos EUA, isso e o crescimento mais fraco do PIB podem ser levados em consideração em setembro.

Outro evento comercial de bandeira vermelha é a Taxa de Desemprego da Austrália para julho, com previsão de lançamento amanhã, quinta-feira, 18 de agosto. O desemprego deve permanecer no nível de 3,5%, inalterado em relação ao resultado de junho.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.