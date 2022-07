Crescimento do PMI da Zona Euro cai antes da decisão do BCE em julho

Julho 06, 2022 21:09

Os traders estão a refletir no preço o risco mais recente para a economia da Europa depois do último benchmark do S&P Purchasing Manager Index para junho cair para 52 de 54,8 em maio. Embora ainda esteja tecnicamente em território de crescimento, as notícias da desaceleração vêm antes da decisão sobre a taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE) a 21 de julho, quando os decisores de política monetária deverão aumentar a sua orientação principal de taxa de juro de 0 para 0,25%.

A principal questão é se a economia da Europa pode regressar a um crescimento mais forte assim que a restrição monetária começar. O acesso ao crédito para empresas e famílias irá ficar mais caro, com impacto no investimento e nos gastos. Os empréstimos existentes terão níveis de reembolso mais altos, o que significa que, se o BCE aumentar a orientação das taxas de juro muito rapidamente, pode haver risco de default no setor bancário e financeiro. Dito isto, aumentar as taxas de juro também significaria mais receita para o setor financeiro após muitos anos de taxas de juro baixas, o que poderia apoiar os investidores em termos de retorno de dividendos no médio e longo prazo.

Além destes desafios, os eventos geo-políticos na Ucrânia continuam a aumentar os ventos contrários inflacionários e, se a Europa entrar no tipo de recessão que pesa sobre o emprego, isso pode levar a um período de estagflação.

O euro está fortemente sob pressão do dólar, já que o sentimento de 'safe haven' e o posicionamento pré-NFP fortaleceram a moeda esta semana. A moeda única da zona do euro caiu para um mínimo de 1,0239 em 5 de julho, mais uma vez trazendo a possibilidade de paridade com o dólar.

Pelo lado positivo, os preços spot do petróleo bruto parecem ter caído quase $20 desde o final de junho, pairando em torno de $100 por barril no momento da redação deste artigo. Qualquer pressão descendente sobre a inflação é um bom desenvolvimento para a economia da Europa. Além disso, uma vez que as taxas de juro da Europa subam, há uma maior probabilidade de dominar a inflação.

As notícias de trading que movimentam o mercado hoje incluem as vendas a retalho da zona euro para maio. Espera-se que o benchmark tenha subido de 3,9% para 5,4% numa base anual. Quaisquer surpresas para cima ou para baixo podem mover os pares de moedas EUR neste momento sensível da economia da Europa.

Noutras notícias, as atas do FOMC são divulgadas ainda hoje com insights sobre a análise do banco central dos EUA sobre a economia e as expectativas de taxas de juro. Dependendo da reação dos traders ao conteúdo das Minutas, os pares de moedas USD podem mover-se. Por fim, há mais dados dos EUA com os resultados do ISM Services PMI para junho, que devem ter caído de 55,9 para 54,5.

Dica do Dia

Quais são as condições de estagflação? Existem três condições que devem existir para a estagflação: alto desemprego, baixo crescimento e alta inflação. Se houver apenas duas condições, digamos, crescimento baixo e inflação alta, há uma hipótese maior de melhorar a economia. Quando todas as três condições existem ao mesmo tempo, geralmente é necessário um estímulo forte de política fiscal e monetária para reavivar a economia.

