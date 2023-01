Crescimento do PIB chinês muito abaixo da meta em 2022

Na manhã de terça-feira, o Shanghai Composite Index e o Hang Seng de Hong Kong caíram. Os dados publicados pelo Bureau Nacional de Estatísticas da China mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 3% em 2022, registando uma das taxas de crescimento mais baixas das últimas décadas.

Olhando sobre o crescimento do PIB da China, os analistas do Goldman Sachs sugeriram que a rápida reabertura da economia pressionou o seu crescimento. “A ‘onda de saída’ em curso devido à reabertura mais rápida do que o esperado da China afetou fortemente a atividade económica nos últimos meses devido ao aumento de infecções, escassez temporária de mão de obra e interrupções na cadeia de suprimentos”, observaram estes no seu relatório.

As vendas a retalho da China em dezembro superaram as expectativas dos economistas, caindo apenas 1,8% de ano para ano. O número foi significativamente melhor do que a queda de 8,6% prevista numa pesquisa realizada pela Reuters.

Decisão do Banco do Japão sobre taxas de juro

O conselho de administração do Banco do Japão (BoJ) irá reunir-se para discutir a sua política de taxas de juro na quarta-feira. Analistas de mercado esperam que o BoJ mantenha sua taxa básica de juros inalterada. Economistas do Bank of America Global Research sugerem que este poderia descartar a sua política de controlo da yield curve, acrescentando que “o nosso principal cenário de risco, onde o BoJ descarta o Yield Curve Control (YCC), pensamos que o TOPIX poderia cair até 3% nos prazos mais baixos, com setores-chave sensíveis às taxas, como bancos, potencialmente superando o desempenho.”

Inflação IPC no Canadá provavelmente caiu em dezembro

Um dos indicadores mais importantes de terça-feira será o relatório do Índice de Preços ao Consumidor Canadiano (CPI) de dezembro. Os economistas esperam que a inflação anual caia para 6,3%, ante 6,8% registado em novembro.

O Banco do Canadá (BoC) tem vindo a apertar a sua política monetária para atingir a meta de inflação de 2%. Alguns economistas sugerem que o conselho de administração do BoC continuará a aumentar as taxas de juro, com 60% destes a antecipar um aumento de 25 pontos-base na próximo declaração de política monetária, na quarta-feira, 25 de janeiro.

A 12 de janeiro, o dólar canadiano atingiu um máximo de sete semanas em relação ao dólar americano, impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo e pela queda da inflação nos EUA.

A inflação do IPC do Reino Unido desacelerou em dezembro?

Como a economia do Reino Unido é uma das mais fortes do continente europeu, os seus dados da inflação IPC, que serão divulgados na quarta-feira, 18 de janeiro, certamente irão trazer uma maior atenção. Espera-se que o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publique o seu relatório de inflação IPC de dezembro. Analistas de mercado estão a prever que a inflação no Reino Unido chegará a 10,6%, um pouco abaixo dos 10,7% registados em novembro.

Os participantes no mercado parecem receber bem a desaceleração da inflação depois de atingir um recorde de 11,1% em novembro. Relatórios publicados pelo ONS indicam que a Inflação de Preços do Produtor (PPI) do Reino Unido também está a diminuir.

Embora alguns economistas acreditem que a inflação IPC tenha atingido o seu pico, ainda se prevê que esta permaneça no território dos dois dígitos. Para controlar as pressões inflacionárias, o Banco de Inglaterra (BoE) aumentou as suas taxas de juro de referência. A economista e membro do Comité de Política Monetária (MPC) do BoE, Catherine Mann, sugeriu que o banco central não está no momento certo de aumento de juros, e em que precisa de se preocupar com o risco de aperto excessivo.

Início do Fórum Económico Mundial

O Fórum Económico Mundial (WEF) está de volta, ocorrendo em Davos, na Suíça, pela primeira vez após 3 anos. Mais de 2700 líderes mundiais de 130 países, incluindo 52 chefes de estado e de governo, estarão presentes na reunião anual do FEM.

Uma pesquisa realizada entre economistas mostrou que a maioria dos 22 economistas-chefes entrevistados pelo WEF acredita que uma recessão global é provável em 2023. Além disso, a maioria destes sugere que os EUA e a Europa experimentarão um crescimento económico fraco ou muito fraco este ano.

