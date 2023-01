Preocupações no Crescimento Económico da UE e EUA

Janeiro 05, 2023 00:20

O EURUSD está em destaque esta semana, já que as preocupações com o crescimento económico nos EUA e na União Europeia obscurecem as perspectivas.

Mercados preparam-se para as atas do FOMC

No lado do dólar americano, nos pares de moedas, as atas do FOMC serão publicadas ainda hoje com mais informações sobre as perspectivas económicas do banco central e a postura da política monetária. Em dezembro, a Reserva Federal abrandou os aumentos acelerados das taxas de juro, mas isto não deve significar um alívio da política monetária. Dependendo da retórica contida nas atas, o USD pode reagir.

A Fed depende de dados económicos para decidir sobre as taxas de juro e os desenvolvimentos no setor manufatureiro devem ser motivo de preocupação.

Saúde do setor manufatureiro dos EUA

O Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) da ISM é divulgado hoje e deve fornecer uma fotografia da saúde do setor manufatureiro dos EUA.

O PMI de manufatura para dezembro é estimado em 48,5 em comparação com 49 em novembro, indicando uma nova contração neste setor-chave. Os números de novembro mostraram o primeiro declínio na produção industrial desde maio de 2020, com uma queda generalizada em novos pedidos, entregas de fornecedores, carteira de pedidos e empregos.

Se houver algo inesperado nos resultados, os cruzamentos de moedas em USD podem ser afetados.

Na sexta-feira, uma série de dados será divulgada com um possível impacto no lado do euro, do par de moedas mais operado do mundo.

Inflação na UE caiu em dezembro

Os números da taxa de inflação instantânea para dezembro são vistos em 9,7 por cento em comparação com 10,1 por cento anteriormente numa base anual; e 0,1 por cento contra menos 0,1 por cento de novembro numa base mensal. A leitura do núcleo instantâneo da inflação é vista em 5 por cento numa base anual.

Vendas a retalho em queda

As vendas a retalho na UE caíram -1,8 por cento mensalmente e -2,7 por cento anualmente em outubro, uma vez que a inflação pesou sobre os gastos e os consumidores podem ter poupado para as compras de Natal em novembro e dezembro. Os números atualizados das vendas a retalho para novembro são esperados no nível de 0,5 por cento mensalmente e -3,3 por cento anualmente.

O enfraquecimento do cenário em outubro mostrou a maior queda no comércio desde dezembro de 2021 com quedas nas vendas de bens não alimentares, compras online, bebidas e tabaco.

Confiança do consumidor da UE em queda

Os números finais da confiança do consumidor em dezembro será divulgada na sexta-feira e está em -22,2, em comparação com -23,9 anteriormente.

Os ventos contrários à inflação podem estar a acalmar na UE, mas deixaram um rasto de danos à confiança do consumidor e um impacto no setor de retalho que provavelmente pesará no desempenho económico.

Haverá volatilidade no EURUSD? Os traders e investidores devem estar cientes do sentimento nervoso em torno dos receios da recessão global e considerá-lo nos seus cenários, mantendo-se atualizados com os últimos desenvolvimentos.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.