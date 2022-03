Crescimento económico do Reino Unido em destaque

Março 31, 2022 21:45

O crescimento económico do Reino Unido está em destaque hoje com a divulgação dos números do PIB do quarto trimestre, que chegaram a 1,3% melhor do que o esperado numa base trimestral. A inflação está a atingir máximos de 30 anos, impulsionada pelo impacto dos riscos geopolíticos e da COVID-19 nos preços do petróleo bruto.

A economia dos EUA reflete uma história semelhante de inflação, emprego e crescimento do PIB numa corrida contra o tempo. As finanças de Londres e Wall Street estão à espera para ver qual a tendência económica que dominará a política monetária, com expectativas de que o Banco de Inglaterra e a Reserva Federal provavelmente aumentem a sua orientação de taxa de juro no curto prazo.

Os números do emprego da ADP em março atenderam às expectativas de que o mercado de trabalho dos EUA manteve a força durante o primeiro trimestre, à medida que a economia recuperava dos confinamentos de COVID-19. Se o setor do emprego permanecer robusto no segundo trimestre, provavelmente apoiará o valor 'safe haven' do dólar.

Em mais desenvolvimentos, os números do NFP deverão ser divulgados na sexta-feira com um possível efeito cascata nos preços do dólar e do ouro.

EUA devem avançar nas reservas de petróleo bruto

Os preços spot do petróleo bruto foram afetados após a notícia de que os EUA podem libertar 180 milhões de barris de reservas numa tentativa de acalmar os receios do lado da oferta e os preços altos dos combustíveis decorrentes de riscos geopolíticos. O conflito na Ucrânia estimulou o sentimento de mercado e os preços spot do petróleo bruto passaram por um mês de volatilidade.

Em notícias relacionadas, a OPEP, peso pesado do mercado de petróleo, respondeu hoje relativamente às expectativas de que o grupo não mudará os seus planos de adicionar não mais de 432.000 bpd aos níveis atuais de produção em maio.

Outros eventos financeiros a serem observados hoje incluem o lançamento de indicadores de vendas a retalho da Alemanha, que podem ter um impacto nos pares do EUR depois de chegar a sete por cento acima do esperado. E os indicadores de manufactura que devem ser divulgados no Japão são um evento importante para os traders de ienes.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.