Corte de Taxa pelo RBNZ e Impactos no Mercado Global

Novembro 28, 2024 06:52

O Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) cortou a sua taxa de juro de referência em 50 pontos base, uma medida que era antecipada pela maioria dos economistas.

Noutras notícias, os analistas do Deutsche Bank sugeriram que, se as tarifas de Donald Trump fossem totalmente implementadas, a inflação do PCE core dos EUA poderia aumentar de 2,6% para 3,7% em 2025.

Decisão da Taxa de Juro do RBNZ

O RBNZ reduziu a sua taxa de juro oficial (OCR) em 50 pontos base (bps), para 4,25%, em linha com as expectativas dos analistas. Esta é a taxa de juro mais baixa registada desde novembro de 2022.

“A inflação anual dos preços ao consumidor diminuiu e está agora próxima do ponto médio da meta de 1 a 3% do Comité de Política Monetária. As expectativas de inflação também estão próximas da meta, e a inflação subjacente está a convergir para o ponto médio,” observou o comunicado pós-reunião.

Em conferência de imprensa logo após a reunião dos responsáveis pela política monetária, o governador do RBNZ, Adrian Orr, disse aos repórteres que “mesmo com 50 pontos base, permanecemos algo restritivos. Há um grande hiato na produção, uma capacidade ociosa significativa, por isso 50 pontos base pareceu a medida certa." Orr também afirmou que as projeções do banco central são consistentes com um corte de 50 bps em fevereiro, dependendo da atividade e dos dados recolhidos nesse período. No entanto, alguns analistas sugeriram que, enquanto poderiam apontar um corte de 25 bps, seria cedo para comentar um movimento maior devido às possíveis mudanças nos próximos três meses.

Relatório do IPC de Tóquio para Outubro na Sexta-feira

Na sexta-feira, o Gabinete de Estatísticas do Japão irá divulgar os dados do IPC de Tóquio para o mês de outubro. O consenso entre os economistas é que o núcleo do IPC de Tóquio possa atingir 2,0% numa base anualizada, subindo em relação aos 1,8% registados em setembro. O índice de preços ao consumidor de Tóquio é amplamente considerado pelos economistas como um indicador principal da inflação geral do IPC no Japão.

Metade dos economistas consultados pela Reuters no início do mês espera outro aumento na taxa em dezembro. O governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, mencionou há alguns dias que o resultado da próxima reunião de política monetária do BoJ, nos dias 18 e 19 de dezembro, seria “imprevisível.”

Kashkari da Fed afirma que corte na taxa em Dezembro pode ser razoável

Comentando sobre questões de política monetária, o presidente do Banco da Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, disse aos repórteres da Bloomberg que “neste momento, com o que sei hoje, ainda considerar um corte de 25 pontos base em dezembro é um debate razoável para termos.”

Kashkari, que pertence ao grupo de responsáveis mais rígidos da política monetária da Fed, disse estar confiante de que a inflação está “a descer suavemente, e neste momento o mercado de trabalho continua forte.” O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) irá reunir-se em meados de dezembro, com a ferramenta CME FedWatch atribuindo uma probabilidade de 66,3% para um corte de 25 bps.

Canadá e México reagem aos comentários sobre as tarifas de Trump

Os comentários de Donald Trump agitaram os mercados, com Canadá e México a responderem imediatamente às ameaças tarifárias. No Canadá, o vice-governador do Banco do Canadá (BoC), Rhys Mendes, afirmou que “o que acontece nos EUA tem um grande impacto em nós, e algo como isto teria claramente impacto em ambas as economias.”

O BoC deverá atualizar as suas previsões económicas a 29 de janeiro, quando se espera a primeira decisão de política monetária para 2025. Mendes enfatizou que “neste momento, estaremos a observar, e quando virmos os detalhes específicos das políticas implementadas, começaremos a incorporá-los nas nossas previsões.”

No México, a presidente Claudia Sheinbaum mencionou que será necessário um diálogo com os EUA e com o novo Presidente. “Uma tarifa levará a outra, e assim por diante, até colocarmos os nossos negócios em risco. Que sentido faz isso?”, disse a chefe de estado mexicana. Segundo um repórter da Reuters, “o México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos desde setembro, representando 15,8% do comércio total, seguido pelo Canadá com 13,9%.”

