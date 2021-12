Mudanças na liderança da Inditex e Twitter

O mundo inteiro está a acompanhar a evolução de uma nova variante do Covid-19 que surgiu na África do Sul, não apenas aumentando a incerteza a nível global, mas afetando seriamente os mercados financeiros devido ao receio de que nos próximos meses possa haver uma nova vaga mundial de casos de coronavírus.

Embora seja verdade que, no momento, não haja muitos dados confiáveis ​​sobre esta nova variante, vários países já estão a tomar medidas, como o cancelamento de ligações aéreas com os países afetados, com receio de que as vacinas existentes não sejam capazes de lidar com a nova variante Omicron. Numa entrevista recente publicada no Financial Times, o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, indicou que as vacinas existentes poderiam ser menos eficazes contra esta nova variante, portanto, estas poderiam ser modificadas durante o próximo ano.

Neste momento, se nos concentrarmos nos mercados financeiros, podemos constatar que setores-chave, como a aviação e o turismo, estão a ser fortemente penalizados na bolsa de valores. O dólar americano também é fortemente afetado, já que a nova variante pode representar problemas para os planos da Reserva Federal nos próximos meses, sendo o iene japonês e o franco suíço os grandes beneficiários.

Por outro lado, os mercados também estão a concentrar-se nas novas alterações na direção dos gigantes Twitter e Inditex depois dos seus respectivos CEOs anunciarem a sua saída. Durante a sessão de ontem, soubemos que Jack Dorsey irá deixar a sua posição como CEO no Twitter em favor de Parag Agrawal, com efeito imediato após uma reunião do conselho. Esta mudança de rumo foi recebida nas bolsas de valores com queda de 2,74%.

Durante a sessão de hoje soubemos que Pablo Isla também deixará o seu cargo no próximo mês de abril, em favor da filha do fundador do grupo Amâncio Ortega. Marta Ortega assumirá o comando no próximo mês de abril, completando a mudança geracional iniciada após a saída do seu pai em 2011. Devido à incerteza gerada em torno deste tipo de mudanças, após saber desta notícia, as ações da Inditex chegaram a descer em torno de 5% ao longo a sessão.

Tecnicamente falando, como podemos ver no gráfico diário nas sessões recentes, podemos ver como, após os dois fortes gaps de baixa, o preço perdeu vários níveis de suporte importantes representados pela faixa vermelha superior, a linha de tendência de alta de médio prazo e a média de 200 sessões a vermelho, levando a cotação para níveis próximos dos 28,20 euros por ação. A perda desse nível de suporte abriria as portas para novas correções em busca da faixa vermelha inferior. Por outro lado, se o preço for capaz de manter esses níveis, podemos nos encontrar com uma recuperação na tentativa de fechar o gap atual.

Fonte: Inditex, Gráfico Diário da plataforma MetaTrader 5 da Admirals. Intervalo: de 15 de outubro de 2020 a 30 de novembro de 2021. Registado a 30 de novembro de 2021 às 11:25 am CET. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preço nos últimos cinco anos:

2020: -17,20%

2019: 40,71%

2018: -23,05%

2017: -10,44%

2016: 2,33%

