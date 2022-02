Petróleo sobe enquanto as ações caem com crescente tensão na Europa

Fevereiro 15, 2022 20:48

As tensões permaneceram altas na Europa Oriental na segunda-feira, com a Casa Branca afirmando que uma invasão russa da Ucrânia poderia começar a qualquer momento.

Muitos países aconselharam seus cidadãos a deixar a Ucrânia e, ontem, os EUA anunciaram sua intenção de realocar suas operações de embaixada restantes da capital, Kiev, para a cidade ocidental de Lviv.

Em resposta à incerteza contínua, os preços do petróleo bruto subiram ainda mais, com os futuros do Brent aparentemente de olho em US$ 100 o barril.

As ações, por outro lado, terminaram em grande parte ontem no vermelho, com a maioria dos principais índices de ações do mundo caindo durante a sessão. Os índices europeus foram os mais afetados, com o FTSE 100, DAX 40 e IBEX 35 caindo 1,69%, 2,02% e 2,55%, respectivamente.

No entanto, contrariando a tendência geral, estava a Tesla, que teve um dos melhores desempenhos do S&P 500 na segunda-feira, ganhando 1,83% e continuando a subir nas negociações após o expediente.

Os ganhos de ontem ocorreram apesar dos relatos da Associação de Carros de Passageiros da China de que a Tesla vendeu 59.845 veículos fabricados na China em janeiro, abaixo dos 70.847 do mês anterior, uma queda de mais de 15%.

No entanto, o mercado respondeu favoravelmente ao analista da Piper Sandler, Alexander E. Potter, aumentando sua meta de preço para a fabricante de carros elétricos de US$ 1.300 para US$ 1.350. Essa meta revisada é mais de 50% superior ao preço de fechamento de ontem de US$ 875,76.

Potter espera que a Tesla entregue um total de 1,58 milhão de veículos elétricos em 2022, o que representaria um aumento de 69% em relação ao total de entregas do ano passado. Se essas previsões forem precisas, a Tesla poderá ter outro ano de sucesso em 2022.

No entanto, a escassez contínua de chips e os problemas da cadeia de suprimentos persistirão como possíveis ventos contrários ao desempenho da Tesla em um futuro próximo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Diário. Período: 15 de junho de 2021 a 14 de fevereiro de 2022. Data da captura: 14 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Gráfico Senanal. Período: 26 de julho de 2015 – 14 de fevereiro de 2022. Data da captura: 14 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

