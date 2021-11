O feriado de Ação de Graças dos EUA dá início às compras de Natal

Novembro 26, 2021 02:43

Durante a sessão de hoje, o principal índice do Japão registou um aumento de 0,67%, ou 196,62 pontos, deixando o índice Nikkei 225 em 29.499,28 pontos. Isso continua a tendência de alta dos últimos dias, levando o preço para a barreira psicológica dos 30.000 pontos antes de continuar em busca da sua zona de máximos anuais.

Após os aumentos no Japão, a sessão europeia continua a subir nas suas principais bolsas de valores, apesar dos dados do PIB alemão para o terceiro trimestre terem sido ligeiramente piores do que o esperado pelo mercado, crescendo 1,7% comparado com os 1,8% esperados.

Mas, sem dúvida, o feriado de Ação de Graças nos EUA marcará a sessão de hoje. E devido ao feriado, não haverá novidades de Wall Street.

Como acontece todos os anos, o Dia de Ação de Graças é o prelúdio de um dos dias mais esperados do ano, já que durante a Black Friday há fortes descontos nos diversos produtos, anunciando o início das compras de Natal. Portanto, durante este final de semana, uma forte avalanche de compras é esperada tanto nas lojas físicas como também pela internet, com a Amazon a atuar como uma das principais protagonistas deste final de semana.

Durante a campanha da Black Friday no ano passado, a Amazon obteve receita de $4,8 biliões de dólares, um aumento de 60% se compararmos com a receita obtida durante o ano de 2019. Então, como podemos ver, a pandemia de Covid-19 no ano passado foi fundamental para a tomada de decisão de fazer compras fisicamente ou pela internet.

Este ano, com o avançar do outono e o aproximar do inverno, estamos a observar um aumento progressivo nos casos de Covid-19. No entanto, a pandemia em geral melhorou consideravelmente devido ao processo de vacinação da população, o que pode afetar consideravelmente as vendas por plataformas online.

Portanto, devemos estar muito atentos aos indicadores de vendas publicados pela Amazon e outras plataforma de e-commerce, uma vez que podem ter um impacto significativo se os dados forem piores que os do ano passado.

Tecnicamente falando, a Amazon subiu 9,93% este ano e atualmente está a enfrentar o seu principal nível de suporte na zona coincidente da sua média móvel em branco de 18 sessões e o importante nível de suporte/resistência representado pela faixa laranja após saltar mais baixo da área de máximos anuais numa possível formação de topo duplo representada pela faixa verde.

Bons indicadores de vendas durante esta campanha podem novamente dar um impulso ao preço e isso pode ajudar novamente para a zona de máximos históricos. Pelo contrário, uma campanha pouco satisfatória poderia gerar uma ruptura de baixa deste importante nível de suporte, causando uma nova correção, possivelmente em busca da sua linha de tendência de alta de longo prazo.

Fonte: Amazon Gráfico Diário da plataforma da Admirals MetaTrader5. Intervalo: de 21 agosto 2021, 2019, a 25 novembro, 2021. Registado a 25 novembro 2021 às 09:35 CET. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preço nos últimos 5 anos:

2020: 76,26%

2019: 23,03%

2018: 28,43%

2017: 55,96%

2016: 10,95%

