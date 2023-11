BCE provavelmente reduzirá o balanço antes do esperado

Os comentários dos membros do conselho do Banco Central Europeu relativamente à redução do balanço do banco suscitaram discussões entre os economistas de que as taxas de juro “mais altas durante mais tempo” na zona euro poderiam ter vindo para ficar.

O dólar da Nova Zelândia saltou 1% e atingiu o máximo de quatro meses no início da manhã, embora o RBNZ tenha mantido os custos dos seus empréstimos inalterados, uma vez que o conselho do banco central observou que “se as pressões inflacionistas fossem mais fortes do que o previsto, o OCR provavelmente iria precisar de aumentar ainda mais.”

Ainda hoje, o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgará dados preliminares sobre a taxa de crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2023, que deverá atingir 5% numa base anual.

Na quinta-feira, o Eurostat publicará o seu relatório preliminar sobre a inflação dos preços no consumidor relativo ao mês de Novembro. Os analistas de mercado esperam que a inflação global fique em 2,7% numa base anual.

Decisores políticos do BCE discutem redução do balanço patrimonial

O membro do conselho do BCE, Joachim Nagel, disse que o banco central da zona euro deveria reduzir o seu balanço, o que poderia ser feito através da venda de quantidades de obrigações que aí foram armazenadas nos últimos anos. Os economistas sugerem que a redução do balanço do BCE aumentaria a oferta do mercado e sugeriria que as taxas de juro permaneceriam mais elevadas durante mais tempo, fortalecendo a moeda única face ao dólar americano.

A chefe do BCE, Christine Lagarde, disse perante o Parlamento Europeu (PE) que o banco poderia considerar discutir a aceleração da redução do balanço, encerrando a última das suas compras de títulos antes do planeado. Alguns decisores políticos do BCE pronunciaram-se a favor de tal acção, pois acreditam que as compras de obrigações alimentam as pressões inflacionistas registadas no bloco do euro. Deve-se notar que a Reserva Federal e o Banco da Inglaterra pararam de comprar títulos.

Deutsche Bank prevê cortes de 175 pontos-base nas taxas da Fed em 2024

Analistas do Deutsche Bank (DB) sugeriram num relatório que a Fed poderia avançar com o corte das suas taxas de juro em 175 pontos base durante 2024. Mais especificamente, os economistas do DB prevêm que o conselho da Fed reduzirá as taxas em 50 pontos base na sua reunião de Junho de 2024 com o os restantes cortes de 125 pontos base no spread no segundo semestre do ano.

O relatório publicado pela Reuters menciona que a economia dos EUA deverá enfrentar uma recessão moderada no primeiro semestre do próximo ano, acrescentando que “vemos a economia a atingir uma fase fraca no primeiro semestre do ano que resulta numa situação mais agressiva a partir de meados do ano.” Os analistas do DB sugerem que a taxa de desemprego nos EUA poderá subir para 4,6%, mas observam que se a economia se revelar mais resiliente do que o projectado, a Fed poderá proceder a menos cortes.

PBoC afirma que a economia chinesa está a melhorar

O Governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, referiu que a economia chinesa continua a ganhar impulso enquanto a inflação dos preços no consumidor atinge o seu nível mais baixo. O chefe do PBoC sugeriu que o país se concentrasse na criação de novos motores de crescimento e observou que é possível alcançar um crescimento sustentável em 2024.

Nas suas observações, Pan Gongsheng mencionou que o PBoC facilitaria às instituições financeiras a realização de negócios na China e sublinhou que a política monetária do banco central permaneceria acomodatícia.

