BCE decide taxas de juro

Março 16, 2023 00:31

A decisão sobre a taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE) chamará a atenção dos traders na quinta-feira. A chefe do BCE, Christine Lagarde, disse na semana passada que “devemos continuar a tomar todas as medidas necessárias para trazer a inflação de volta para 2%. E nós o faremos.” O BCE aumentou as taxas de juro em 3% desde julho de 2022.

Ainda hoje, o chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, entregará o orçamento de estado, descrevendo os planos de gastos do governo. Economistas sugerem que Hunt anunciará incentivos fiscais para empresas que investem no Reino Unido.

Decisão de taxa de juro do BCE

Na quinta-feira, o conselho de administração do BCE anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. Alguns economistas sugerem que o banco central da zona euro irá prosseguir com um aumento de 50 pontos-base na taxa de juro. Um relatório da Reuters sobre uma pesquisa entre economistas observou: “Embora a mediana mostre que a taxa de depósito atingiu um pico de 3,75%, foi uma opinião mantida por apenas 19 dos 60 economistas pesquisados. Doze disseram que seria maior, mas 29 disseram que seria menor. A previsão mais alta era de 4,25%.”

Analistas do ING disseram que os investidores devem concentrar-se em como o BCE está preparado para seguir em frente após o esperado aumento das taxa. Estes observam no seu relatório que: “Até agora, o BCE tem sido surpreendentemente unânime em aumentos de juros. Comentários recentes de funcionários do BCE, no entanto, sugerem que o debate no BCE ficará mais acalorado novamente. Enquanto o economista-chefe Philip Lane e outros defendem uma abordagem mais cautelosa, o que pode levar a uma desaceleração do ritmo de alta dos juros e a uma pausa ou fim não tão distante, a visão hawkish, atualmente liderado por Isabel Schnabel, argumenta a favor de mais um aperto firme.”

Um relatório do Commerzbank disse que a política hawkish do BCE poderia apoiar a moeda única. “Atualmente, espera-se que as taxas atinjam um pico de 3,25%, em oposição aos 4% anteriores. É provável que o BCE mantenha as suas opções para a trajetória futura das taxas ainda mais abertas agora e espera que sua próxima decisão em maio seja realizada num ambiente de mercado menos tenso”, observou o relatório.

Contração das vendas a retalho nos EUA em fevereiro?

Após os dados da inflação nos EUA, espera-se que o relatório de vendas a retalho revele mais detalhes sobre o estado da economia. Analistas de mercado sugerem que as vendas devem ter contraído 0,3% mensalmente em fevereiro. Vale destacar que as vendas no retalho norte-americano cresceram 3,0% em janeiro.

Um relatório do CitiBank foi ainda mais longe, sugerindo que “esperamos uma queda mensal de 0,7% no total de vendas no retalho em fevereiro, após um forte aumento mensal de 3,0% em janeiro. Apenas uma queda de 0,7% neste mês não compensa a maior parte da força do mês passado e sugere que a força subjacente no consumo de bens, embora não seja tão forte quanto em janeiro, é um pouco mais forte do que pensávamos há seis meses”.

Relatório do PIB da Nova Zelândia em destaque

Estatísticas da Nova Zelândia devem anunciar números relacionados ao crescimento do PIB do país na quarta-feira. Os economistas prevêem um aumento de 3,3% do PIB, anualmente, no último trimestre de 2022. Pelo contrário, o PIB da Nova Zelândia deve ter encolhido 0,2% numa base trimestral. O RBNZ prevê que o crescimento da economia seja em média de 3,9% em 2023 e depois caia para 0,1% em 2024.

Economistas do ANZ esperam uma contração maior do PIB no último trimestre. “Marcamos uma contração trimestral de 0,3% para o PIB do quarto trimestre, com vencimento na próxima quinta-feira. Isso é mais fraco do que a nossa previsão publicada anteriormente de +0,3% q/q e a previsão MPS de fevereiro do RBNZ de +0,7%. A economia está a desacelerar - talvez não no ritmo que o crescimento trimestral do PIB no quarto trimestre pode sugerir ”, referem no seu relatório.

