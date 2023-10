RBA mantém as taxas inalteradas, RBNZ mantém taxas estáveis

Outubro 04, 2023 02:42

As taxas de juro provenientes do Banco Central da Austrália (RBA) e do Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) provavelmente ofuscarão outros lançamentos de dados financeiros no início desta semana. Ambos os bancos centrais aumentaram rapidamente os custos dos empréstimos para combater o aumento dos preços no consumidor e entraram numa fase de consolidação.

Decisão sobre Taxa de Juro do RBA (Austrália)

O conselho do RBA manteve as taxas de juro inalteradas, como a maioria dos analistas de mercado esperava. Esta foi a primeira reunião do conselho de administração liderada por Michele Bullock, a recém-nomeada governadora do banco.

A declaração pós-reunião afirmou que poderá ser necessário algum aperto adicional da política monetária, acrescentando que “a inflação na Austrália ultrapassou o seu pico, mas ainda é demasiado elevada e assim permanecerá ainda por algum tempo”. O RBA prevê que a inflação medida pelo IPC continuará a diminuir e regressará ao intervalo alvo de 2–3% no final de 2025.

Decisão sobre Taxa de Juro do RBNZ (Nova Zelândia)

Espera-se que o conselho do RBNZ anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro na quarta-feira. Os analistas de mercado sugerem que o banco central da Nova Zelândia deverá manter inalterados os custos dos empréstimos. Se as taxas se mantiverem inalteradas, será o terceiro mês consecutivo, já que os decisores políticos do RBNZ acreditam que as taxas são suficientemente altas para pressionar a inflação.

O RBNZ foi um dos primeiros bancos centrais a implementar uma política monetária mais restritiva. Economistas do Grupo UOB disseram que os números do PIB acima do esperado no segundo trimestre de 2023 poderiam forçar o RBNZ a prosseguir com mais um aumento das taxas, mas não imediatamente. O seu relatório dizia: “Existe o risco de o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) aumentar mais uma vez a sua taxa monetária oficial (OCR) em 25 pontos base. Mas acreditamos que o RBNZ optará por fazer uma pausa em outubro e provavelmente esperará até a reunião de política monetária de 29 de novembro, com a vantagem de ter os números do IPC do 2T23 (17 de outubro).”

Relatório de vendas no retalho da Zona Euro de agosto 2023

Na quarta-feira, o Eurostat divulgará o seu relatório de vendas a retalho de Agosto, que deverá mostrar como o sector retalhista reage às mudanças na política monetária do BCE. Analistas de mercado sugeriram que as vendas no retalho poderiam registar novamente um valor negativo após a queda de -1,0% em julho.

Um relatório da Comissão Europeia (CE) observou que “em julho de 2023, o volume do comércio a retalho ajustado sazonalmente diminuiu 0,2% na área do euro e 0,3% na UE, em comparação com junho de 2023”.

Banco Mundial reavalia em baixa a previsão de crescimento da Ásia Oriental e do Pacífico

Os analistas do Banco Mundial reavaliaram em baixa a sua previsão de crescimento da Ásia Oriental e Pacífico de 5,1% para 5,0% em 2023. A sua previsão de crescimento para 2024 também foi reduzida de 4,8% para 4,5%. O relatório do Banco Mundial afirma que a lenta expansão económica da China combinada com as elevadas taxas de juro foram as principais razões para a reavaliação.

A instituição sediada em Washington referiu-se à crescente dívida corporativa na Tailândia, China e Vietname. Relativamente à economia da China, os analistas do Banco Mundial afirmaram que “embora os factores internos sejam provavelmente a influência dominante no crescimento da China, os factores externos terão uma influência mais forte no crescimento em grande parte do resto da região”.

