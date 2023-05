Autoridades Financeiras do Japão em reunião, Iene mais forte

Maio 30, 2023 23:55

O Ministério das Finanças do Japão anunciou que os funcionários do ministério se reuniriam com membros do Banco do Japão (BoJ) e da Agência de Serviços Financeiros para discutir os mercados financeiros internacionais. Fontes da comunicação social sugerem que o briefing pós-reunião pode incluir alguns avisos sobre movimentos especulativos contra o iene japonês.

Deve-se notar que a moeda japonesa se fortaleceu à medida que a próxima reunião chegou às aos títulos do noticiário financeiro. O iene japonês pairou em torno de uma queda de seis meses desde sexta-feira.

O governador do BoJ, Kazuo Ueda, reiterou que o banco central “manterá pacientemente a política monetária flexível, pois ainda há uma distância a percorrer para uma inflação estável de 2%”. Ueda também observou que o BoJ seguirá em frente com as suas operações de compra de títulos.

FMI: economia dos EUA crescerá 1,7% em 2023

Um relatório publicado pelo FMI disse que a economia dos EUA deve crescer 1,7% em 2023 e 1,0% em 2024. Os economistas do FMI sugeriram que, apesar da queda esperada da inflação dos preços ao consumidor durante este ano, a inflação permanecerá acima da do Fed Meta de 2% até o próximo ano.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse: “A inflação continua teimosamente alta, o PCE está nos dizendo que o trabalho ainda não está concluído… Francamente, precisamos de continuar a acompanhar os dados e ver quanto seria necessário para trazer a inflação para o seu objetivo”. O chefe do FMI alertou que “perdas não realizadas de detenções de títulos de longa duração aumentariam em bancos e não bancos e o custo de novos financiamentos para famílias e empresas poderia se tornar incontrolável. Este aperto nas condições financeiras pode desencadear um aumento nas falências [e] piorar a qualidade do crédito”.

Credit Suisse atualiza a sua previsão de taxa do BoE

Como a inflação do Reino Unido aumentou inesperadamente durante o mês anterior, os economistas do Credit Suisse revisaram e atualizaram sua previsão de taxa terminal do Banco da Inglaterra (BoE). Como eles sugeriram em uma nota aos investidores, “aumentamos nossa previsão de taxa terminal do BoE de 4,75% para 5,0%. Agora esperamos mais dois aumentos de 25 bps do BoE (em junho e agosto), em comparação com um antes e nenhum corte de taxa em 2023. Isso é impulsionado pela surpresa positiva na inflação do Reino Unido.”

Os analistas do Credit Suisse também disseram que “mas esperamos que o BoE suba as taxas para menos do que o preço de mercado (que tem taxas de pico em 5,4%). A nossa expectativa é que a inflação plena continue a cair e que parte da força do núcleo da inflação seja revertida nas próximas impressões. Também esperamos uma recessão leve que deve permitir que o BoE faça uma pausa em agosto.”

Bank of America: aumento da taxa da Fed em junho é provável que seja por pouco

Analistas do Bank of America sugeriram que um aumento de juros em junho pode ser um risco para a Fed. A nota do BoA disse que “três condições precisam ser atendidas para um aumento da taxa da Fed. O primeiro seria a divulgação de fortes dados económicos, o segundo seriam os fortes relatórios de dados económicos e, o terceiro, o stress moderado dos bancos regionais”.

De acordo com os seus analistas de mercado, a inflação continua muito persistente para que a Fed se comprometa com uma pausa prolongada nos aumentos de juros, acrescentando que se o banco central dos EUA decidir abrir mão de um aumento de juros em junho, a possibilidade de um aumento de julho ainda estaria em risco mesa.

Perspectivas do Nomura para as taxas do BCE e do BoE

Os economistas do Nomura sugeriram num relatório que o Banco Central Europeu (BCE) e os conselhos de administração do BoE se tornaram mais dependentes de dados nos últimos meses quando se trata de ajustar as suas políticas monetárias.

Eles observam: “Dados mais fracos e comentários recentes menos agressivos levaram o BCE a girar em maio, e esperamos mais dois aumentos de 25 bps para um pico de 3,75% em julho. Após a última impressão de inflação, mudamos a nossa estimativa e agora vemos as taxas de aumento do BoE em 25 bps em cada uma das próximas três reuniões. Assim, projetamos taxas de pico de 3,75% para o BCE e 5,25% para o BoE. Assumimos cortes nas taxas de ambos os bancos centrais um pouco mais de um ano após o último aumento (fixando-se em 2,75% para o BCE e 4% para o BoE).”

